Какие сюрпризы готовят для украинских пенсионеров: интервью с Андреем Ревой

В Украине анонсировали внесение изменений в пенсионную реформу – с боем согласованную и принятую в октябре прошлого года. Хотя саму формулу в Кабинете министров менять не намерены, сейчас обсуждается новый механизм оценки роли стажа, который коснется примерно трех миллионов граждан.
Более того, уже с 1 января 2019 года в стране должны ввести второй уровень пенсионного обеспечения – накопительную систему. Нюансы ее внедрения тоже находятся в процессе обсуждения.
Именно об этом "Обозреватель" и беседовал с министром социальной политики Андреем Ревой в первой части интервью.
- Учитывая законопроект, рекомендованный профильным комитетом, что думаете о накопительной системе? Во время прошлого нашего интервью вы говорили: "Почему мы не вводим накопительную систему? А как это делать с таким дефицитом Пенсионного фонда?" К тому же, чтобы накапливать, людям нужен какой-то излишек...
- Моя позиция не изменилась. Я поддерживаю введение накопительной системы. Но в то же время считаю, что необходимо просчитать все риски. Во-первых, чтобы сохранить накопления, инвестиционный доход должен превышать уровень инфляции. Если уровень инфляции по итогам прошлого года составил 13,4%, то можете представить доходность ценных бумаг, куда должны вкладываться пенсионные сбережения.
Во-вторых, отдать людям их накопления можно будет только через 20 лет, поэтому на текущее пенсионное обеспечение это никак не повлияет. То есть накопительная система не касается людей, которые уже на пенсиях – это почти 12 млн человек.
Тот, кто отдается только мечтам о будущем, забывает, что сейчас в Украине серьезные проблемы с денежным обеспечением пенсионеров. Проблемы, которые нужно было решать еще вчера... Поэтому давайте проводить реформы постепенно, решая накопившиеся проблемы шаг за шагом.
До пенсионной реформы 11,7 млн пенсионеров получали не более 1800 грн, а некоторые – даже 949 грн. Поэтому думать о том, что будет через 20 лет, нужно, однако параллельно необходимо исправлять плачевную ситуацию, которая была с пенсионным обеспечением до реформы.
Итак, в законе прописано, что с 1 января 2019 надо вводить второй уровень пенсионного обеспечения – накопительную систему. Какая аргументация? Накопление касается людей, которые сейчас работают. Идет дискуссия о том, кого это должно коснуться непосредственно.
- Людей до 35 лет, если не ошибаюсь.
- Это наша позиция. Считаем, что надо начать с молодых людей. Они начнут накапливать, и их активы будут вкладывать. Параллельно – боремся с инфляцией.
- А почему бы не включить людей старшего возраста?
- Я против радикальных шагов в сфере накопления. Ну, возьмем десятки миллиардов гривен – возникнет вопрос их ликвидности. Куда их вкладывать?
- Да, девальвация же.
- Девальвация, инфляция и много других факторов. Деньги необходимо вкладывать в фонды, над которыми должен быть жесткий контроль. Это очень важно – чтобы не разворовали. Давайте покажем, как этот механизм работает с небольшими суммами.
- Знаете, ряд политиков в Раде говорят, что это второй МММ, финансовая пирамида.
- Понимаете, любые финансовые структуры могут превратиться в финансовую пирамиду. Исключать ничего нельзя. Чтобы этого не произошло, со стороны государства нужны очень серьезные механизмы контроля.
Посмотрите на наших соседей. В Венгрии конфисковали вклады второго уровня, то есть люди накапливали-накапливали, а затем активы перевели в систему общего обеспечения. В России тоже фактически конфисковали.
- А в России почему?
- Авантюры же зря не проходят. Чтобы в тот же Крым уложиться, деньги надо откуда-то брать.
- То есть формально деньги забрали.
- Правильно, я к чему веду – это серьезные вещи. В Чили, например, возникла проблема банкротства пенсионных фондов. Человек 30 лет платил, вышел на пенсию, а ему сказали: "Знаете, а ваш фонд обанкротился". И в Чили государство было вынуждено брать ответственность за людей, которые не по своей вине пострадали.
Как бы там ни было, солидарная система не может обанкротиться – она гарантирована государством. Даже в страшные девяностые минимальные пенсии платили.
- В Грузии же обанкротилась де-факто.
- Ну, в Грузии они вышли на бюджетное финансирование. И скажу вам, сейчас грузины очень этим недовольны. Там у всех одинаковая пенсия – платится из бюджета.
- Какая-то минимальная-минимальная?
- Да, 180 лари, кажется. И чтобы повысить пенсии, надо правительственное решение. Следовательно, тот, кто находится у власти, стимулирует свой рейтинг повышением пенсий. Как это стимулирует борьбу с теневой экономикой? Никак. Человек работает по-белому, платит в бюджет средства, а затем все получают одинаковые пенсии. Это очень неправильная система.
Что касается Украины, накопительная система – пожалуйста. Но у нас есть единый социальный взнос, который надо сохранить. Его уже и так обрезали. А у людей должна быть гарантия от государства: если выполнили условия пенсионной программы, вы получите пенсию. Условно говоря, это хлеб, который должен быть у каждого, а вот накопления – это масло, которое вы намазываете на хлеб.
Поэтому принцип таков: солидарная система – ответственность работодателя, накопительная – то, что человек платит из своей зарплаты, отвечая за это персонально.
- Кроме возраста 35 лет, еще есть дискуссионные вопросы?
- Стоял вопрос очень простой: накопительный фонд должен быть государственным или нет? Моя позиция – негосударственным. Не надо на государство навешивать инвестиционные функции. Это должна быть система негосударственных фондов, и у человека должен быть выбор.
- А каким образом государство будет гарантировать их безопасность?
- С помощью регуляторов рынка: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанка. Возможно, стоит создать специальный регулятор. Но в любом случае контроль за этими фондами должно быть жесткий – иначе система не сработает.
- С кредитными союзами регулятор не справился.
- Не справился. И из-за этого пострадало много людей. А сейчас речь идет о пенсионных выплатах – это очень серьезно. Людям нужны гарантии, что их вложения не исчезнут. Кстати, в Советском Союзе, по сути, была двухуровневая система: государственная пенсия и вклады в Сбербанке – они были почти у всех. Моя бабушка по 10 рублей всегда откладывала. У нее было 7 тысяч рублей, когда все исчезло. Если бы система не рухнула, у людей была бы государственная пенсия из солидарной системы и добровольно-накопительная.
Теперь вводим общеобязательное накопление, и куда эти средства девать? В Советском Союзе был государственный банк, но это не сработало. В нашем случае должны быть негосударственные фонды, которые будут очень жестко контролироваться. Первые сомнения – вплоть до национализации, а затемстабилизация и санация.
- А это не распугает игроков на рынке?
- Они должны играть честно. Представьте масштабы проблемы, если люди выйдут на пенсии, а им покажут фигуру из трех пальцев. Это будет иметь серьезные социальные последствия.
- Еще одна очень важная тема – коррекции пенсионной реформы, которые готовятся. Какие ключевые моменты?
- Сейчас критика пенсионной реформы сосредоточивалась на вопросе: кто и сколько получил в результате осовременивания. Однако реформа сводилась прежде всего к стабилизации Пенсионного фонда и ликвидации несправедливости. Раньше люди, которые работали 30 и 15 лет, получали одинаковую пенсию. Разве это не способствовало росту теневой экономики?
Мы провели изменения: теперь с каждым годом требования к стажу будут расти. Ты можешь прятаться и дальше, но должен помнить: если выполнил программу частично, то не получишь пенсию в 60 лет. Есть международная норма – на участие в пенсионной системе имеют право те, кто отработал 15 лет, – мы это сохраним. Но отныне срок выхода на пенсию зависит только от тебя.
Вторая проблема заключается в том, что суммы взносов разные. С 2000 года все прозрачно и понятно – государственного регулирования почти не было. А вот трудовой стаж пенсионеров, которые вышли до 2000 года, пришелся преимущественно на советское время. А здесь уже вопрос, потому что тогда государство регулировало зарплату – фактически ее устанавливало. К тому же, были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, крестьяне в колхозе. Что они могли на трудоднях заработать?
Даже когда им начали платить после 65-го года – это были копейки. А возьмите санитарку, младший медицинский персонал – 80-60 рублей. 40 лет человек работал, а у него пенсия 1300-1400 грн.
Поэтому мы запустили механизм осовременивания пенсий. В 2019 году должны пересчитать все пенсии по формуле 50% роста инфляции и 50% роста заработной платы. Какой будет рост в 2018 году, мы не знаем, но возьмем для примера 2017-й. Если бы сейчас пересчитывали, то повысили бы пенсии на 25%.
В 2019 году все будет зависеть от уровня роста зарплаты и инфляции, но ожидаем, что это будет 10-15% повышения.
Если человек получает пенсию 6 тыс, то посчитайте проценты: это плюс 900 гривен. А если пенсия 1500 грн, то это плюс 225 грн. Есть разница. Хотя у второго человека стаж колоссальный, но он ушел на пенсию до 2000 года.
Следовательно, необходимо найти механизм, при котором эта индексация будет больше.
- И какой именно механизм?
- Именно над ним работаем.
- А какие есть варианты?
- Первый вариант. У нас есть минимальная зарплата – 3723 грн. В законе записано, что минимальная пенсия должна составлять 40% от минимальной зарплаты. Представьте, что размер минималки составляет 4200 грн, тогда минимальная пенсия будет 1680 грн, а если зарплата 5 тыс. – 2 тысячи.
Поднимаем минимальную зарплату – увеличиваются) минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это повлияет.
Формулу мы не будем менять. Будем искать механизмы увеличения минимальной зарплаты в рамках проведения пенсионной реформы.
- И все же какие изменения ожидаются в оценке роли стажа при начислении?
- По стажу, мы установим определенные категории людей. Думаю, что это должны быть граждане, вышедшие на пенсию до 2000 года. Для них стаж все равно будет считаться год к году, но его стоимость будет немного другой. Таким образом, мы фактически откорректируем этим людям заработную плату. И тот стаж будет иметь большее значение, чем тот, который они получали после 2000 года.
Есть и другой вариант, который предложил нардеп от Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич. Его идея: взять действующую формулу и применить при определении пенсий до 2000-х любые 5 лет самого большого заработка. Затем эти коэффициенты сложить. Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем тот, который у человека после 2000 года.
Там очень сложные вещи, но я хочу, чтобы было зафиксировано – сама формула меняться не будет. Далее увидим, где у нас есть перекосы, и будем регулировать.
- Какого количества людей это коснется?
- По нашим подсчетам, примерно трех миллионов пенсионеров из 12.
- Это в сельской категории?
- Это люди, которые честно, тяжело работали, но имели маленький заработок.
- Какая цена вопроса? Уже есть подсчеты?
- Смотрите, как говорил герой одного фильма: "Имею желание купить автомобиль, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания".
Нужно, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Нам нужно подсчитать, чтобы это происходило в рамках бюджета Пенсионного фонда. Подчеркиваю – мы не напечатали ни одной гривни, чтобы профинансировать пенсионные выплаты, мы не брали кредиты, мы не брали ссуды в МВФ. Все повышение пенсий Украина осуществила в рамках дополнительных поступлений от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины. Вот чем отличается наше правительство от всех предыдущих.
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