Роботы наступают: какие профессии исчезнут в Украине

Низкая заработная плата в Украине способствует тому, что украинские бизнесмены не спешат переходить на роботизацию производства.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина.

"Есть два аспекта. Общемировой, когда роботы заменяют наиболее рутинную, механическую работу. Это могут быть почтальоны, водители, операторы контакт-центров, люди, которые выполняют достаточно однообразную физическую работу. На производстве очень много операций можно автоматизировать. И вместо людей крутить какие-то гайки могут роботы. Чем более креативная работа, тем меньше вероятность того, что вас заменят роботы", - считает эксперт.

По ее словам, на ситуацию в Украине влияет беспрецедентная дешевизна рабочей силы.

"Но есть проблема сугубо украинская - в Украине самая низкая по Европе средняя заработная плата. У нас примерно 130 евро средняя зарплата. Что-то мне подсказывает, что робот София стоит дороже. Тогда возможна ситуация, когда тех же водителей и операторов на производстве пока выгодно держать живыми. Хотя некоторых таксистов наших я бы с удовольствием заменила на роботов. Это все-таки более безопасно, чем наши нынешние "автоджигиты", - убеждена Пашкина.

Кроме того, сейчас практически невозможно угадать с выбором будущей профессии и подрастающему поколению.

"У нас скорость изменений на рынке труда такая, что он ускоряется каждый год. Я сейчас работаю в отделе маркетинга, а когда я поступала в вуз, то маркетинга в специализации вузов не было. Сейчас это значительно ускоряется и человеку очень тяжело занимать одну должность. Даже когда вы приходите врачом или юристом, у вас постоянно меняется тот инструментарий, с которым вы работаете. Человеку нужно понимать, что ему нужны новые функциональные знания на стыках многих наук. Он должен переквалифицироваться, чтобы перетекать как капля воды", - подчеркнула она.

При этом Пашкина предположила, что более стабильные перспективы есть у профессий, которые связаны с производством.

"Если говорить об Украине, то мне кажется, что мало кто проиграет из тех, кто идет на производство. Даже если там появятся роботы, то нужны будут люди, которые контролируют роботов, которые их производят и т.д", - подытожила эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пашкина рассказала, почему украинским учителям не стоит бояться сокращений после объединения шести предметов в единый курс "Естественные науки".