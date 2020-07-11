ТОП самых непрестижных мужских профессий в СССР

В СССР существовало около 10 профессий, которые не пользовались популярностью среди мужчин.

Об этом сказано в материале "Рамблер".

Большинство мужчин с детства мечтали стать летчиками, космонавтами, сталеварами, милиционерами. Но многие профессии популярностью не пользовались, так как являлись либо низкооплачиваемыми, либо неперспективными.

Грузчик

Зарплата у советских грузчиков была копеечной. Но чаще всего они работали на рынках и в магазинах, и имели возможность доставать дефицитные товары. Покупатели давали им взятки, чтобы этот самый дефицит заполучить. Особенно шиковали грузчики мебельных магазинов, так как импортные гарнитуры стоили дорого, а очередь на их получение могла тянуться два-три года.

Сантехник

К сантехникам в Советском Союзе относились пренебрежительно. Считалось, что в эту профессию идут двоечники, которые не смогли окончить школу и загремели в ПТУ. Да и платили жэковским сантехникам так себе. Среди советских сантехников действительно было много халтурщиков, неспособных как следует выполнять свою работу. К тому же, по вызовам они часто приходили пьяными. Но обойтись без них было трудно, поэтому им часто давали деньги сверху, чтобы только сделали работу быстро и качественно.

Дворники

Дворники в СССР получали, наверное, самый низкий оклад. Поэтому мужчины шли на эту работу редко. Как правило, это были любители спиртного или же те, кто не нашел себя в какой-то другой профессии. Часто в дворники шли диссиденты, которых не брали ни на какую другую работу, или какие-нибудь фарцовщики — чтобы не привлекли за тунеядство.

Сторожа, лифтеры и истопники

То же самое было с профессией лифтера, сторожа, истопника. Нередко этим занимались творческие люди (как известно, Виктор Цой одно время работал в котельной). Неквалифицированная профессия давала средства к существованию и запись в трудовой книжке.

Шофер мусоровоза

Шоферов в Советском Союзе уважали, ведь машины тогда были мало у кого. Но вот к водителям мусоровозов отношение было иным: кто захочет копаться в отходах? Тем не менее, в мусоре порой можно было обнаружить весьма ценные вещи, даже антиквариат. Известны случаи, когда мусорщики на доходы со своего "ремесла" строили дачи. Если разобраться, то эта работа являлась золотым дном.

Шофер мусоровоза

Инженер

Советские инженеры получали маленькую зарплату, не имели практически никаких льгот и привилегий и часто являлись невыездными, так как имели допуск к секретным документам. Поэтому престижной профессия рядового инженера в Советском Союзе не считалась. Хотя если инженер делал карьеру, например, возглавлял отдел или институт, защищал диссертацию, то отношение к нему было уже совсем другим. Но большинство представителей этой профессии считались, говоря, современным языком, "лузерами".

Инженер в СССР Росатом

Медработник

Считалось, что врачами-терапевтами, фельдшерами или санитарами в СССР становятся одни неудачники. Те, кто по удачливее, становились специалистами — хирургами, невропатологами, стоматологами. Для женщины еще профессия медицинского работника "общей практики" считалась так— сяк, а вот к мужчинам, которые выносили судна из-под больных, вели прием в районной поликлинике или разъезжали по вызовам на "Скорой", относились скептически. Ведь оклады у них были крохотными, а работа — достаточно трудной. Деньги же и подарки им перепадали редко.

Медики в СССР Рамблер

Учитель

Профессия школьного педагога в СССР традиционно считалась женской. Мужчины, которые поступали в педагогические вузы, шли туда, как правило, только чтобы не забрали в армию. И впоследствии мало кто из них работал по специальности. Если же представитель сильного пола действительно становился учителем, то он пользовался популярностью разве что среди своих незамужних коллег— женщин. Получали педагоги мало, дорогие подарки в то время им дарили редко, а давать взятку за то, чтобы твоему ребенку поставили хорошую оценку, тогда было как— то совсем не принято… Хотя справедливости ради надо сказать, что среди учителей попадались очень достойные кадры, которых их бывшие ученики помнили потом всю жизнь. И все же в целом, если мужчина работал учителем, его статус не ценился слишком высоко.

Учитель в СССР dropi.ru

Сегодня ситуация несколько изменилась. В грузчики и дворники идут в основном мигранты, сантехники стали меньше пить, инженеры часто получают хорошие зарплаты в коммерческих фирмах, а медработники и учителя при желании могут иметь массу дополнительных заработков, и неудачниками многих из них уже не назовешь.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович опубликовал запрещенные фото СССР, которые были запрещены цензурой.