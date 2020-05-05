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5 мая • обновлено в 17:55
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Как Зеленский провалил ликвидацию налоговой милиции и увеличил вдвое ее финансирование: расследование СМИ

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Налоговой милиции, которая входит в Государственную фискальную службу Украины, вдвое увеличили финансирование из государственного бюджета.

Верховная Рада проголосовала за выделение дополнительных почти 450 млн грн (почти 1 млрд в целом), не смотря на ранние заявления команды президента Владимира Зеленского ликвидировать налоговую милицию, передает "Радіо свобода". При этом Рада отобрала деньги у фонда культуры, урезала финансирование украинской книги, Общественного вещателя и научных исследований.

Первоначально эти деньги были предусмотрены для Бюро финансовых расследований – органа, который должен заменить налоговую милицию и создание которого было программным пунктом президента Зеленского и его партии "Слуга народа". Но еще 17 января парламент отклонил соответствующий законопроект о создании Бюро.

Зеленский провалил ликвидацию налоговой милиции

Зеленский провалил ликвидацию налоговой милиции

При этом Зеленский после провала реформы – создание нового органа – Бюро финансовых расследований, находясь в швейцарском Давосе, давал новые обещания так, будто ничего не произошло.

"Мы запустили Антикоррупционный суд – начиная с сентября, он работает. Приближаемся к запуску Бюро финансовых расследований. То есть, амбициозные планы", – заверял гарант.

Позже ГФС попросила об увеличении финансирования. Налоговики захотели увеличить зарплату с 6 тысяч гривен до 21 тысячи в центральном аппарате и до 13,5 тысяч – в территориальных органах.

Как Зеленский провалил ликвидацию налоговой милиции и увеличил вдвое ее финансирование: расследование СМИ

Также среди статей расходов указывался 51 млн на "оплата услуг, кроме коммунальных" – это в основном транспортные услуги. Хотя в 2019 году на эти же услуги было выделено 18 млн грн.

"Сама ГФС сейчас сбором доходов не занимается. То есть, это тот орган, который просто должен реформироваться в две части. Ну, и соответственно, смысл увеличивать финансирование того органа, который уже условно не существует, в котором осталось каких-то пару функций, которые там исторически, все мы знаем, были не очень успешными. Но почему увеличили – мне Минфин так и не объяснил", – рассказал депутат от "Голоса", секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль.

Отмечается, что увеличение финансирования налоговой милиции Кабмин поддержал в день назначения и.о. председателя ГФС Сергея Солодеченко, бывшего налогового милиционера.

Известно, что на собеседовании на должность первого заместителя председателя ГФС Солодченко объяснял, откуда у него дом под Киевом, наличные и ценности.

Как Зеленский провалил ликвидацию налоговой милиции и увеличил вдвое ее финансирование: расследование СМИ

К тому же Солодченко был руководителем следственного отдела налоговой милиции, впоследствии заместителем руководителя управления налоговой милиции – руководителем следственного управления Государственной налоговой службы в Луганской области во времена президентства Виктора Януковича. А еще в 2016 году апелляционный суд Киева признал, что должности, которые он занимал во времена беглого гаранта – подпадают под люстрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, политтехнолог указал команде президента Владимира Зеленского на провал с реформированием налоговой милиции.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Государственная фискальная служба Украины Офис президента налоги
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Перепил Недо
Перепил Недо
Это уже не уди вляет- как в стране какая-то кака случается-даже смотреть не надо Зеля отметился, если не прямо на месте беды, так косвенно, созданием условий для возникновения .
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