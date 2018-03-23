Как заработать полмиллиона за лето: украинская студентка поделилась опытом

Украинская студентка Наталия Слободян рассказала, как всего лишь за три месяца заработать в США полмиллиона.

Она работала официантом по программе Work and Travel USA. За три месяца ей удалось получить $16 тыс. По тогдашнему курсу - почти полмиллиона гривен, передает ТСН.

"Работать начала в ресторане Dave and Busters в Джексонвилле, штат Флорида. Украинцев в нашей команде было десять. Стажировка происходило на две вакансии - мойщиков столов и быстрых фудранеров с подносами. Оплата $8 в час и часть от чаевых, которые получают официанты. Работали по 12-14 часов в день. Утром вовсе не чувствовала тела", - рассказала она.

По ее словам, чтобы стать официантом, нужно неделю стажироваться и сдать экзамен. Без знания меню очень сложно работать, поэтому можно остаться без чаевых.

"Вечером приходится разделять заработанные чаевые среди всех официантов, мойщиков и поделиться с барменами. С суммы, которую я наторговала за день, надо отдать 1% им и еще 1% в бар. Работать нужно было 90 часов в неделю", - говорит студентка.

По словам Натальи, чаевые в США принято оставлять всегда. Есть заведения, где они обязательны и сразу включены в чеке. Минимум за смену получала $17, максимум - $ 450 за вечер.

Ранее "Обозреватель" рассказывал историю аниматора, который заработал за сезон 10 тыс. долларов.