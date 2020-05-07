Как зарабатывать высокий кешбэк за оплаты картой

Сегодня клиенты банков хотят получать за свои расчеты картой дополнительные "плюшки". В первую очередь, их интересуют простые и в тоже время универсальные предложения. Поэтому карты с кешбэком сегодня как никогда в цене.

OBOZREVATEL уже анализировал кешбэк-предложения от крупнейших украинских банков и установил, что наиболее выгодная программа – у Альфа-Банка Украина. Однако 1 мая банк провел большое обновление программы вознаграждений Cash’U CLUB. Удалось ли Альфа-Банку сохранить и приумножить все достоинства программы? Попробуем разобраться.

Альфа-Банк Украина провел большое обновление программы Cash’U CLUB

Cash’U CLUB – это..?

В двух словах напомним, что же такое Cash’U CLUB. Это онлайн-программа вознаграждений, которая интегрирована в мобильный банк Alfa-Mobile Ukraine.

Клиент Альфа-Банка становится ее участником автоматически. И за покупки, оплаченные своей картой, получает кешбэк, который возвращает на карту реальными деньгами. Все управление кешбэком проходит в удобной форме через смартфон с установленным Alfa-Mobile Ukraine.

Альфа-Банк со старта программы дал самый высокий процент кешбэка своим клиентам – от 0,5% базового кешбэка на все покупки до 20% в "Повышенных категориях", которые клиент выбирает в начале каждого месяца. При чем, в отличие от конкурентов, банк давал клиентам до 5 таких категорий в месяц и подбирал их индивидуально, исходя из предпочтений участника Cash’U CLUB. Кроме этого клиент зарабатывал дополнительный кешбэк за счет акций.

Казалось бы, самый высокий кешбэк на рынке – уже повод расслабиться, но команда Cash’U CLUB продолжила работу и осуществила большое обновление программы.

Что новенького в Cash’U CLUB?

Новые категории с повышенным кешбэком. После обновления каждая повышенная категория стала приносить участнику больше заработанного кешбэка. Это стало возможным благодаря объединению более мелких категорий, которые ранее были представлены как самостоятельные. Теперь, выбирая одну укрупненную категорию, участник программы автоматически получает доступ ко всем мелким категориям, которые в нее вошли.

К примеру, вы как участник выбрали в мае в том числе категорию "Продукты". Это значит, что кешбэк вы будете получать не только в супермаркетах, продуктовых магазинах, а еще и по присоединенным категориям "Виномаркеты" и "Сладости". Еще пример, "Аптеки" и "Медицинские учреждения" объединены в одну большую категорию "Здоровье". Общий список построен на популярных и востребованных предпочтениях клиентов, включая категории "АЗС", "Техника", "Красота", "Маркетплейсы", "Спорт и фитнес" и другие.

Новые статусы. 1 мая участники Cash’U CLUB стали героями программы. А все потому, что статусы обрели имена, которая иллюстрируют уровень, на котором находится участник клуба. Таких статусов 10, а не 4, как было ранее. Участник переходит с одной ступени на другую, меняя героя и получая больше категорий с кешбэком. Если сразу после присоединения к программе вознаграждений клиент в статусе "Новичок" может выбрать 2 категории с повышенным кешбэком из 3 предложенных – то постепенно их количество может увеличиться до 7 из 10 в статусе "Гуру". Благодаря большему количеству статусов, переходить от одного к другому стало намного быстрее.

И третье нововведение. После обновления базовый кешбэк 0,5% начисляется только за бесконтактные покупки, оплаченные своим гаджетом – смартфоном или смарт-часами – с применением технологий Google Pay, Apple Pay или Garmin Pay.

Напомним, что при таких операциях используются зашифрованные данные, а чип в рамках кредитной или дебетовой карты передает уникальный номер транзакции, что делает невозможной кражу информации мошенниками. К тому же, при обработке платежа не используется номер карты. Иными словами, продавец не использует и не хранит информацию о карте. А это – еще один дополнительный уровень безопасности и непреодолимая преграда для мошенников.

В качестве резюме можно отметить, что Cash’U CLUB сохранил свой статус лучшей кешбэк-программы на рынке. Новые повышенные категории однозначно дают клиентам больше возможностей для накопления кешбэка.

Также не стоит забывать о таких разделах программы как "Акции" и "Подарки".

Все участники клуба могут увеличить количество кешбэка благодаря участию в акциях. Партнёрами банка являются такие топовые компании, как: MEGOGO, ALLO, YAKABOO, LIKI 24, АЗК Glusco и др.

Еще один вариант распорядиться своим кешбэком – это использовать его для участия в розыгрышах ценных подарков. Список актуальных – виден в соответствующем разделе. В мае – это "яблочные" смартфоны и планшеты, умные роботы-пылесосы, орбитрек, игровая консоль и т.д. Уровень подарков очень высокий, а ассортимент тщательно продумывается. Это и подарки к праздникам, и новинки техники, и концерты популярных исполнителей, и сезонные предложения.

Как стать участником Cash’U CLUB и получать самый большой кешбэк?

Владельцы карт Альфа-Банка попадают в клуб автоматически, без каких-либо дополнительных регистраций. И сразу после активации карты начинают зарабатывать кешбэк на оплатах гаджетом (0,5%) и до 20% - в отдельных "Повышенных категориях" и акциях.

Управление кешбэком, в том числе возврат денег на карту, проходит в соответствующем разделе мобильного банка Alfa-Mobile Ukraine.

Узнать подробнее о Cash’U CLUB можно на сайте программы.

А если вы уже являетесь клиентом банка, то обязательно установите Alfa-Mobile Ukraine и проверьте, сколько кешбэка уже есть на вашем счету.