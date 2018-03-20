Как вырастут пенсии в Украине с апреля: проведен пересчет на конкретном примере

С апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает по достижении пенсионного возраста.

Для таких людей автоматически должны вырасти выплаты, передает ТСН.

"Должен быть впервые произведен автоматизированный перерасчет для тех людей, которые продолжали работать и получили страховой стаж", - отметила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

До сих пор пенсионеры, которые продолжают официально работать, должны бы прийти в фонд и написать заявление на перерасчет. Теперь концепция будет иной.

"Пенсия – это не подарок за то, что вы дожили до нее, а то, что вы зарабатывали официально и уплачивая страховые взносы. По сути, она состоит из двух компонентов. Первый – это стаж. В нашей формуле это процент, который равен отработанным годам", - говорится в сюжете.

Журналисты также провели пересчет на конкретном примере: "К примеру, если вышли на пенсию со страховым стажем 40 лет, то эта цифра 0,4. Второй – это зарплата. Берем среднюю по Украине – сейчас это 3764 гривни 40 копеек. И умножаем на индивидуальный коэффициент, который зависит от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты. Чтобы поощрить работать как можно дольше, новацией вводится понятие сверхнормативного стажа – по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год".

Как сообщал "Обозреватель", в 2018-м году пенсии в Украине будут повышаться в два этапа. И если летом индексация на 62 гривни коснется около миллиона человек, то в декабре повышение еще на 62 гривни - уже около 10 миллионов пенсионеров.