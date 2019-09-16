Как вырастет минимальная зарплата: опубликованы главные показатели Госбюджета-2020

В Украине минимальна заработная плата в 2020 году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни. Об этом свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке.

С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

В Украине минимальная заработная плата в 2020 году должна вырасти на 550 гривен

В Украине минимальная заработная плата в 2020 году должна вырасти на 550 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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