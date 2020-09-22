Как в Украине выйти на пенсию без стажа: раскрыт единственный вариант

В Украине если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

Об этом сообщает портал News.ua. Такие правила начисления выплат предусмотрены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Если неработающее лицо пенсионного возраста не имеет достаточно страхового стажа, гражданин имеет право на социальную выплату.

При этом гражданин пенсионного возраста может найти работу, чтобы добавить недостающие годы к своему стажу, и повторно обратиться в отделение ПФУ, предоставив документы о наличии нужного страхового стажа.

В Украине приняли постановление о ежемесячной индексации пенсий с 2021 года. Она предусматривает:

с 1 июля 2021-го ежемесячную компенсацию в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75 летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине;

повышение минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин с 1712 грн до 2500 грн;

продолжение на 2021 год выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 летнего возраста;

расширение круга ее получателей пенсионерами, в которых размер пенсии не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021-го будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.