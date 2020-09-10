Как выглядела первая реклама в СССР: раритетные фото
Во времена Советского Союза реклама была не очень разнообразной и носила другой характер, нежели сегодня. В большинстве она ограничивалась исключительно рамками советской экономики, ведь в государстве огромного дефицита люди просто не имели понимания о разнообразии продуктов или вещей.
Так, с одной стороны у советских рекламщиков не было доступа к исследованиям западных маркетологов и ориентировались они только на собственное понимание того, какой должна быть реклама, а с другой – это понимание тщательно контролировалось властями. OBOZREVATEL предлагает узнать, когда появилась первая реклама в СССР и как она выглядела (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Когда в СССР появилась реклама
Первые рекламные конторы в Советском Союзе появились в 1920-х годах, например, Мосторгреклама, Промреклама. При этом рекламой были пропагандистские плакаты с обращением к населению в повелительном наклонении и именно побудительный характер делал ее эффективной.
В 1960-х годах появились Внешторгреклама, Союзторгреклама, а в 1970-е на просторах Союза стали выпускать журналы с рекламой, восхваляющей успехи советской промышленности.
Позже, во времена "оттепели", в СССР вышла первая реклама на телевидение.
Одним из таких был музыкальный ролик, рекламирующий кукурузу.
Также советской публике перед показом кинофильма демонстрировали рекламу "Шоколада", которую сняли в Ленинграде (ее сценарий придумал режиссер Никита Михалков). В 1980-х там же был снят единственный "эротический" ролик "Женское белье", режиссером которого был Виктор Петров.
Примечательно, что советские рекламные ролики были не такого высокого качества, как западные, однако именно в 80-е в СССР появилось представление о рекламе как инструменте маркетинга. Главной целью социалистической рекламы было противопоставление ее той, которую снимали капиталисты и которую в Союзе обязательно критиковали.
Так, героями роликов часто были всеми любимые актеры, а сама реклама начала становиться частью художественных фильмов.
Одним из примеров служит фильм "Эффект Ромашкина" – украинская советская музыкальная комедия, которая стала дебютной режиссерской работой Романа Балаяна. В фильме идет речь о нескольких товарищах, которые решили рекламировать кефир. Тогда как в картине "Карьера Димы Горина" продемонстрировали небольшой рассказ, рекламирующий сберкассу.
Что показывала реклама в СССР
Как известно, в советские времена очень сложно было приобрести хорошую одежду и многие другие западные вещи. Именно с этой целью выпускалась реклама, направленная на привлечение внимания граждан СССР к отечественным товарам, которые считались лучшими.
Также было много социальной рекламы, призывающей людей соблюдать правила дорожного движения, безопасность на воде или в целом беречь свое здоровье. Одной из "платформ" для такой поучительной рекламы были коробки спичек.
Еще одной примечательной особенностью советской рекламы являлось, что в ней демонстрировались самые разные эмоции – от удивления до злости. При этом акцент делался на положительные, поэтому на иллюстрациях часто можно было увидеть улыбающиеся до ушей лица – для баланса с реальной жизнью.
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