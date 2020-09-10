Как выглядела первая реклама в СССР: раритетные фото

Во времена Советского Союза реклама была не очень разнообразной и носила другой характер, нежели сегодня. В большинстве она ограничивалась исключительно рамками советской экономики, ведь в государстве огромного дефицита люди просто не имели понимания о разнообразии продуктов или вещей.

Так, с одной стороны у советских рекламщиков не было доступа к исследованиям западных маркетологов и ориентировались они только на собственное понимание того, какой должна быть реклама, а с другой – это понимание тщательно контролировалось властями. OBOZREVATEL предлагает узнать, когда появилась первая реклама в СССР и как она выглядела (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда в СССР появилась реклама

Первые рекламные конторы в Советском Союзе появились в 1920-х годах, например, Мосторгреклама, Промреклама. При этом рекламой были пропагандистские плакаты с обращением к населению в повелительном наклонении и именно побудительный характер делал ее эффективной.

Реклама в советских трамваях. btw.by

В 1960-х годах появились Внешторгреклама, Союзторгреклама, а в 1970-е на просторах Союза стали выпускать журналы с рекламой, восхваляющей успехи советской промышленности.

Реклама о сберкассе в СССР. btw.by

Позже, во времена "оттепели", в СССР вышла первая реклама на телевидение.

Одним из таких был музыкальный ролик, рекламирующий кукурузу.

Также советской публике перед показом кинофильма демонстрировали рекламу "Шоколада", которую сняли в Ленинграде (ее сценарий придумал режиссер Никита Михалков). В 1980-х там же был снят единственный "эротический" ролик "Женское белье", режиссером которого был Виктор Петров.

Реклама советских авто.

Примечательно, что советские рекламные ролики были не такого высокого качества, как западные, однако именно в 80-е в СССР появилось представление о рекламе как инструменте маркетинга. Главной целью социалистической рекламы было противопоставление ее той, которую снимали капиталисты и которую в Союзе обязательно критиковали.

Так, героями роликов часто были всеми любимые актеры, а сама реклама начала становиться частью художественных фильмов.

"Эротическая" реклама в СССР. btw.by

Одним из примеров служит фильм "Эффект Ромашкина" – украинская советская музыкальная комедия, которая стала дебютной режиссерской работой Романа Балаяна. В фильме идет речь о нескольких товарищах, которые решили рекламировать кефир. Тогда как в картине "Карьера Димы Горина" продемонстрировали небольшой рассказ, рекламирующий сберкассу.

Реклама о сберкассе. btw.by

Что показывала реклама в СССР

Как известно, в советские времена очень сложно было приобрести хорошую одежду и многие другие западные вещи. Именно с этой целью выпускалась реклама, направленная на привлечение внимания граждан СССР к отечественным товарам, которые считались лучшими.

Советская реклама. btw.by

Также было много социальной рекламы, призывающей людей соблюдать правила дорожного движения, безопасность на воде или в целом беречь свое здоровье. Одной из "платформ" для такой поучительной рекламы были коробки спичек.

Реклама советских сигарет. btw.by

Реклама папирос в СССР. btw.by

Еще одной примечательной особенностью советской рекламы являлось, что в ней демонстрировались самые разные эмоции – от удивления до злости. При этом акцент делался на положительные, поэтому на иллюстрациях часто можно было увидеть улыбающиеся до ушей лица – для баланса с реальной жизнью.

Реклама на советских спичках.

Реклама на спичках. 078.com.ua

Реклама сельди. pikabu.ru

Реклама зубной пасты в СССР. ptoday.ru

Реклама советской обувной фабрики. ptoday.ru

Реклама пылесоса и лезвия. btw.by

Реклама советского мыла. btw.by

Реклама духов в СССР. btw.by

Реклама красок. btw.by

Реклама детских сосок и ирисок. btw.by

Детская реклама в СССР. btw.by

Реклама мороженого и печенья. btw.by

Реклама о еде в СССР. btw.by

Реклама советских сосисок и повидла. btw.by

Реклама крем-соды и котлет. btw.by

Реклама куриного бульона. pinterest.ru

Реклама пива. pinterest.ru

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