Как выглядел реальный СССР: блогер показал исторические фото

Белорусский блогер Максим Мирович заявил, что 99% населения Советского Союза жило в крайней бедности и нищете. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал снимки советской провинции в 1961 году.

"Советским гражданам рассказывали о полёте Гагарина – правда, услышали о нём не все, так как огромная часть СССР продолжала жить при лучине и ходить "до ветра" в деревянную будку во дворе", – отметил Мирович в LiveJournal.

В частности, блогер показал ларек Гуменского сельпо (на сегодняшний день муниципальное образование в Краснослободском районе Мордовии Российской Федерации), рыночную площадь, городские пейзажи и снимки местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович пояснил, советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище.