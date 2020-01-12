Как выбрать вкусные и качественные конфеты: украинцам дали лайфхаки

Профессор кафедры пищевой экспертизы в Киевском национальном торгово-экономическом университете Елена Сидоренко заявила, что в Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм.
"Важным при выборе конфет также является маркировка с подробным указанием всех составляющих, выделением потенциально опасных", – написала она в Facebook.
По словам Сидоренко, это показывает уважение к потребителю и легальность производства.
Также профессор кафедры пищевой экспертизы выделила следующие лайфхаки по выбору конфет (на примере известной "Ромашки"):
Блестящая поверхность с тонким равномерным слоем глазури.
Тонкий аромат шоколада, без резкого запаха эссенции.
Вкус сливочно-шоколадно-ромовый.
Чем меньше хранились конфеты, тем лучше (до 2 месяцев).
В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм
Елена Сидоренко Facebook
В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм
Елена Сидоренко Facebook
В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.
Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.
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