Как выбрать вкусные и качественные конфеты: украинцам дали лайфхаки

Профессор кафедры пищевой экспертизы в Киевском национальном торгово-экономическом университете Елена Сидоренко заявила, что в Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм.

"Важным при выборе конфет также является маркировка с подробным указанием всех составляющих, выделением потенциально опасных", – написала она в Facebook.

По словам Сидоренко, это показывает уважение к потребителю и легальность производства.

Также профессор кафедры пищевой экспертизы выделила следующие лайфхаки по выбору конфет (на примере известной "Ромашки"):

Блестящая поверхность с тонким равномерным слоем глазури.

Тонкий аромат шоколада, без резкого запаха эссенции.

Вкус сливочно-шоколадно-ромовый.

Чем меньше хранились конфеты, тем лучше (до 2 месяцев).

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм Елена Сидоренко Facebook

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм Елена Сидоренко Facebook

В Украине нельзя купить настоящие шоколадные конфеты по цене ниже 100 гривен за килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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