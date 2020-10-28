Выборы в США: чья победа более выгодна Украине

В случае победы Джозефа Байдена на выборах в США, украинская экономика имеет больше шансов вырасти, чем в случае победы Дональда Трампа.

Такой прогноз сделал профессор экономики Университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко в комментарии "Лига.нет". Он считает, что исход выборов в США обязательно повлияет на Украину.

"Трамп, например, очень противоречивый человек. С одной стороны, он декларирует дружбу с Путиным, с другой – при Трампе Украина получила "джавелины". Я не вижу, за счет чего Украина может радикально усилить рост при Трампе. Байден – человек, который бывал в Украине. Это очень важно. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Я считаю, что при нем американская экономика имеет больше шансов на восстановление и развитие, чем при Трампе. А поскольку США – это локомотив мировой экономики, то и Украине экономическая стабильность США поможет быстрее восстановиться", – пояснил эксперт.

По его мнению, если Байден будет стимулировать экономику США, то косвенно стимулы коснутся и Украины: экспорт будет расти, процентные ставки снижаться. Эксперт подчеркнул, что украинская экономика имеет все задатки для того, чтобы быстро расти, но страна зависит от зарубежных партнеров и того, что происходит на мировых рынках.

"Да и прямая поддержка при Байдене, я думаю, будет более мощной. Раньше Украина получала $1 млрд под гарантии правительства США под смешные проценты. Сейчас этой программы нет. Думаю, эту практику удастся вернуть", – считает Городниченко.

Впрочем, по его словам, этого для восстановления украинской экономики будет недостаточно.

"Украине нужно выполнить рекомендации МВФ и заручиться поддержкой фонда. Это критически важно. Я думаю, что с МВФ по традиции все "доведут до ручки", а за полчаса до принятия решения выполнят все условия и подпишут меморандумы", – считает эксперт.

Напомним, в США во вторник, 3 ноября, пройдут выборы президента. Республиканскую партию представляет действующий президент Дональд Трамп, Демократическую – бывший вице-президент и сенатор Джо Байден.

Волеизъявление американских граждан во многом будет зависеть от их отношения к пяти основным вопросам нынешней избирательной кампании. Это, в частности, пандемия коронавируса, восстановление экономики, здравоохранение, аборты, а также расовая дискриминация.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как проходят выборы в США, кто может участвовать в голосовании и как определяется победитель. Трамп в случае победы может побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти: к началу второго срока ему будет 74 года. Если же президентом будет избран Байден, с первого дня президентства он станет самым старым президентом (на первом сроке) в истории США – на момент инаугурации ему будет 78 лет.