Как выборы повлияют на экономику: НБУ озвучил прогноз

Национальный банк Украины сможет обеспечить ценовую и финансовую стабильность независимо от результатов президентских выборов.

"Мы уверены, что сможем выполнить свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности", – сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, говорится в Facebook регулятора.

По его словам, в целом, экономические показатели Украины улучшаются.

"Несмотря на активный политический цикл, никаких потрясений в экономике не произошло", – отметил Сологуб.

Замглавы НБУ добавил, что у Украины также достаточно открытая экономика, которая в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках.

"Но, например, прошлый год Украина прошла достаточно спокойно, несмотря на турбулентную ситуацию на многих развивающихся рынках. Это произошло, в частности, благодаря взвешенной монетарной и фискальной политике", – резюмировал Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

По результатам обработки ЦИК 99,8% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,23% голосов, Петр Порошенко – 15,95%, Юлия Тимошенко – 13,39%.

21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем сойдутся Зеленский и Порошенко.

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