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Как выборы повлияют на экономику: НБУ озвучил прогноз

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Национальный банк Украины сможет обеспечить ценовую и финансовую стабильность независимо от результатов президентских выборов.

"Мы уверены, что сможем выполнить свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности", – сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, говорится в Facebook регулятора.

По его словам, в целом, экономические показатели Украины улучшаются.

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"Несмотря на активный политический цикл, никаких потрясений в экономике не произошло", – отметил Сологуб.

Замглавы НБУ добавил, что у Украины также достаточно открытая экономика, которая в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках.

"Но, например, прошлый год Украина прошла достаточно спокойно, несмотря на турбулентную ситуацию на многих развивающихся рынках. Это произошло, в частности, благодаря взвешенной монетарной и фискальной политике", – резюмировал Сологуб.

Как выборы повлияют на экономику: НБУ озвучил прогноз

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019НБУ
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