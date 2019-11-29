Черная пятница в Украине: как вернуть товары, купленные со скидкой

Украинцы имеют полное право вернуть товар, купленный на распродажах в "черную пятницу" или в любой другой день, в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Как обойти уловки продавцов и вернуть вещи, купленные со скидкой, в эфире ObozTV рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Несмиянов посоветовал обязательно сохранять товарный чек: на нем должна быть информация о субъекте хозяйственной деятельности, проданном товаре, его цене и времени продажи.

"Приходите и говорите: я хочу вернуть, мне не подошел цвет. Это ваше право. Вам отказывают. Не вопрос. Просите предоставить письменный отказ, с которым вы напишете жалобу в контролирующие органы и вам вернут деньги. Обычно продавцы отвечают: я ничего не подпишу, я ни за что не отвечаю. В таком случае нужно вызывать полицию для фиксации", – объяснил он.

Активист подчеркнул, что полиция иногда пытается уклониться от выезда на вызов, поэтому им стоит сразу сказать: "Не могу узнать, кто предприниматель".

"Говорите им: я не могу уточнить субъекта хозяйственной деятельности, а без этой информации не могу написать жалобу в контролирующие органы. Прошу приехать патруль и уточнить круг лиц, чтобы я мог на них написать жалобу", – уточнил Несмиянов.

Далее, по его словам, нужно дождаться приезда правоохранителей, зафиксировать в протоколе отказ о возврате средств, и уже этот отказ перенаправить в контролирующие органы.

"Это реально, – заверил Несмиянов. – Но вы должны идти планово. Люди почему-то всегда стараются договориться "по-хорошему". По три раза ходят. Не тратьте свое время! Идите поэтапно. У нас, к сожалению, бизнес не всегда честный и ведет себя безобразно".

"Я бы на месте бизнеса сразу возвращал деньги. Если все честно, если вещь не была в использовании, лучше вернуть деньги и не ждать контролирующие органы. Зачем? Чтобы тебя оштрафовали? Тебе это надо?" – обратился он к продавцам.

Также Несмиянов рассказал о популярных схемах обмана покупателей на распродажах в "черную пятницу" и призвал не спешить с покупкой вещей, не подлежащих возврату (подушки, постельное белье, нижнее белье, перчатки, носки, ювелирные изделия и т.д.).

Заявления магазинов, что акционные товары возврату не подлежат – просто маркетинговые уловки primaseller.com

OBOZREVATEL напоминает, что т.н. "черная пятница" (Black Friday) – день глобальных распродаж – в 2019 году выпала на 29 ноября. Впрочем, многие магазины устраивают сейлы на протяжении всего уик-энда или даже целой недели. О том, что ни в коем случае нельзя покупать и как сэкономить – читайте в нашем материале.

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