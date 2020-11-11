Как вернуть потерянные из-за мошенников на "Форекс" средства: названо главное условие

Шансы вернуть свои деньги у украинцев, пострадавших от действий недобросовестных брокеров на бирже "Форекс", есть. Главное – не делать ничего до консультации с юристами.

Такой совет в комментарии OBOZREVATEL дал пострадавшим от финансовых мошенников украинцам председатель новосозданной организации "Центр финансовой безопасности" Юрий Гнатышин.

По словам общественного деятеля, общих для всех рекомендаций, как действовать жертвам финансовых махинаций, пока не может дать никто. Ведь план действий в каждом конкретном случае для каждого конкретного человека будет другим. А вот единственное для всех предостережения таки существует.

"Главное – лучше не совершать никаких действий. Потому что каждое неправильное действие может обернуться против пострадавшего человека. Например, вы начали систематически терять деньги у недобросовестного брокера, или на балансе вашего торгового счета они есть, но вам не позволяют их вывести. Вы начали освещение своей проблемы и активное распространение негативной информации о компании в сети интернет. Буквально через несколько часов или сутки после таких действий, вы заходите на свой счет – и видите, что у вас деньги просто списали. Они пропали! Или вообще не имеете доступа к своему торговому счету", – предостерег Гнатышин.

По словам основателя ОО "Центр финансовой безопасности", главное – вовремя получить профессиональную юридическую консультацию – и уже вместе с правозащитником составить выигрышную стратегию для конкретного случая.

"Если есть свой юрист – можете обратиться к нему. Если нет? Свяжитесь с нашей общественной организацией. У нас уже есть юристы, которые специализируются исключительно на этой финансовой сфере, они уже готовы работать – и они бесплатно проконсультируют и помогут любому, кто пострадал от финансовых махинаций и обратился к нам за помощью", – подчеркнул Юрий.

Он подчеркнул: консультации в ОО "Центр финансовой безопасности" – полностью бесплатны. Ведь кроме стремления помочь пострадавшим от афер на бирже "Форекс" основатели организации стремятся еще и остановить подобный вид мошенничества, который загоняет украинцев в долговые ямы. Поэтому сейчас в "Центре финансовой безопасности" собирают данные, которые помогут оценить реальное состояние проблемы и масштабы мошеннических схем.

"Мы сейчас собираем информацию, какие именно из брокеров, работающих на рынке, являются недобросовестными. Конечно, одного обращения явно будет недостаточно, чтобы сделать вывод: эта компания – недобросовестная. Но если обращений будет много, это поможет обнаруживать таких недобросовестных брокеров, показывать их в СМИ и бороться с ними в правовом поле. Поэтому информация для нас сейчас – это очень важно. И мы приглашаем к сотрудничеству свидетелей незаконных действий таких компаний или людей, что от таких действий пострадали. Это первый этап развития нашей организации – сбор информации", – объяснил Гнатышин.

По его словам, обращение в ОО от пострадавших украинцев пока принимают любыми удобными для них каналами – и по телефону, и через мессенджеры в соцсетях, и по электронной почте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе-июне зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами на общую сумму 86,4 млн грн, а за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн.