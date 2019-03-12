Как Верховный Суд спас российские банки от Коломойского: схема

Верховный Суд Украины сделал невозможным процесс взыскания компаниями Игоря Коломойского с России $160 млн за счет украинских "дочек" российских госбанков.

По мнению юристов, в реальности банкам с российским госкапиталом – Сбербанку и Проминвестбанку, а также выведенному с рынка ВТБ Банку – больше ничего не угрожает, передает FinClub.

Во вступительной и резолютивной части постановления от 25 января по делу № 796/165/18 (производство № 61-44159ав18), известному как дело "Коломойский против России" Верховный Суд подтвердил законность попытки экс-владельцев ПриватБанка исполнить решение международного суда на территории Украины.

Отмечается, что Арбитражный суд Гааги еще 2 мая 2018 года постановил, что ответчик – Россия незаконно экспроприировал в Крыму имущество истцов – 18 юридических лиц, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, и экс-главы правления банка Александра Дубилета.

Ответчика обязали заплатить истцам $159 млн: из них $130,486 млн – компенсация за утраченные объекты недвижимости в Крыму, а остальное – проценты на эту сумму за четыре года в размере 12-месячный Libor плюс 1%, но Россия ничего не выплатила.

Поэтому в июле истцы обратились в Апелляционный суд Киева с заявлением о признании решения гаагского суда и предоставлении разрешения на его исполнение на территории Украины. Они ссылались на наличие у Российской Федерации имущества в Украине. В качестве обеспечения по иску истцы просили наложить арест на акции трех банков с российским госкапиталом – Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

Апелляционный суд Киева определением от 5 сентября удовлетворил прошение об обеспечении иска и арестовал акции трех банков, а уже 25 сентября суд удовлетворил заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги в Украине.

"Игорь Коломойский добился ареста активов трех российских госбанков, чтобы вынудить РФ заплатить за отобранные в Крыму активы. Но эти банки подали апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций. К финальному решению суда дожили не все: в ноябре ВТБ Банк был признан неплатежеспособным", - сообщает издание.

Верховный Суд принял два решения: жалобы физлица, ВТБ Банка и Проминвестбанка на решение Апелляционного суда Киева от 25 сентября о начале процесса взыскания активов были оставлены без удовлетворения, но вот жалобы трех украинских банков и их российских акционеров на решение Апелляционного суда Киева от 5 сентября об обеспечении иска оказались более обоснованны – суд удовлетворил их "частично". Суд пересмотрел режим обеспечительного ареста.

В заявлении Верховного Суда, которое растиражировали СМИ, не говорилось о том, что и каким образом необходимо арестовать. Эти детали раскрываются опубликованным решением суда.

"Что же решил Верховный Суд? Он наложил арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые "принадлежат должнику – Российской Федерации". Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать лишь движимое и недвижимое имущество, которое непосредственно "принадлежит должнику – Российской Федерации". Это в корне меняет дело, отмечают юристы", - сообщается в материале.

Как указано, с одной стороны, Верховный Суд узаконил возможность принудительного исполнения решения Арбитражного суда Гааги на территории Украины, с другой – сузил круг ответственных лиц до одного должника – России.

"Ключевой вывод Верховного Суда в этом деле сводится к тому, что юридические лица (банки) не могут отвечать по обязательствам своих собственников, даже если конечным бенефициаром является страна-агрессор", – поясняет адвокат Владимир Павленко. На этом акцентировали внимание и украинские банки: они не несут ответственности за действия РФ.

Партнер юридической компании EVERLEGAL Всеволод Волков подчеркивает, что в определении Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года не было указано, что арестованные акции принадлежат именно России, а не другим иностранным или украинским лицам.

"Постановлением от 25 января Верховный Суд изменил определение Апелляционного суда, установив, что аресту подлежат лишь акции, принадлежащие непосредственно России, тем самым обезопасив частных собственников акций Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка", – считает Всеволод Волков.

Игорь Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

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