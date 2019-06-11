Как в Украине заработать $2-3 тысячи в месяц: озвучен простой совет

На заработную плату в районе $2-3 тысяч могут претендовать украинцы, которые работают не только на украинский рынок. К примеру, если предприятие занимается экспортом, либо готовит продукт для международных компаний.

Об этом заявила эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко, сказано в материале OBOZREVATEL. Она отметила, что такие зарплаты в стране имеют специалисты "высшего уровня".

"$2-3 тыс. в месяц в Украине зарабатывают специалисты высшего уровня, которые работают в маркетинге, с финансами и в сложных технологических процессах, то есть инженеры. Поскольку мы движемся и развиваемся в сторону европейского сервиса, например, многие из наших инженеров получают сертификаты соответствующей международной квалификации и тем самым растет их зарплата. Когда у них есть возможность работать не только с национальными проектами, но и быть причастными к любым процессам, проектам, работающим в международных компаниях, то их зарплата также может расти", – пояснила эксперт.

В то же время по данным официальной статистики, больше всех официально зарабатывают пилоты и бортпроводники. В среднем их оклад колеблется около $1 тыс. а уже на втором месте – IT (около 20 тыс. грн).

Зарплата в Украине Википедия

Кто и сколько зарабатывает:

Авиационный транспорт – 26,4 тыс. грн;

IT – 20,5 тыс. грн;

Финансовая и страховая деятельности – 19,8 тыс. грн;

Научная деятельность – 14,4 тыс. грн;

Госуправление – 13,3 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 12 месяцев реальная (с учетом роста цен) зарплата выросла на 11,2%. В среднем украинцы зарабатывают 10,2 тыс. грн, при этом выгоднее всего работать в IT.

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