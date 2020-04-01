Как в Украине оформить пособие при рождении ребенка в условиях карантина: инструкция

Министерство соцполитики опубликовало пошаговую инструкцию, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина.

Как отмечается, для этого нужно сделать пять шагов:

Зайдите на сайт Министерства соцполитики Украины

Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или электронной почты. При выборе второго варианта придется лично посетить орган соцзащиты населения, чтобы подписать документы. В министерстве порекомендовали оформить электронную подпись онлайн через ПриватБанк (как оформить подпись через Приват 24 можно узнать, перейдя по ссылке).

Заполните электронное заявление на назначение помощи. Для этого вам понадобятся следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; идентификационный код плательщика налогов обоих родителей; номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку). Документы сканировать не нужно. Достаточно лишь заполнить соответствующие графы. В заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении. В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.

Если уже есть электронная подпись, необходимо подписать заявление и подать его на рассмотрение.