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1 апреля • обновлено в 15:31
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Как в Украине оформить пособие при рождении ребенка в условиях карантина: инструкция

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Министерство соцполитики опубликовало пошаговую инструкцию, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина.

Как отмечается, для этого нужно сделать пять шагов:

  • Зайдите на сайт Министерства соцполитики Украины

  • Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или электронной почты. При выборе второго варианта придется лично посетить орган соцзащиты населения, чтобы подписать документы. В министерстве порекомендовали оформить электронную подпись онлайн через ПриватБанк (как оформить подпись через Приват 24 можно узнать, перейдя по ссылке).

  • Заполните электронное заявление на назначение помощи.

    Для этого вам понадобятся следующие документы: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; идентификационный код плательщика налогов обоих родителей; номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку). Документы сканировать не нужно. Достаточно лишь заполнить соответствующие графы. В заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении. В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.

  • Если уже есть электронная подпись, необходимо подписать заявление и подать его на рассмотрение.

  • Решение о назначении пособия должны прислать на электронную почту в течение двух недель с момента обращения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
дети
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