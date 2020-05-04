Как в Украине оформить пособие по частичной безработице: пошаговая инструкция

В Украине в условиях карантина, когда большинство людей остались без работы или же временно закрыли предприятия, власти предлагают оформить пособие по частичной безработице.

Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

Так, помощь по частичной безработице могут получить представители малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, а также платили единый взнос в течение 6 месяцев до остановки или сокращения деятельности за наемных работников и не прекратили трудовых отношений с ними на момент обращения в ЦЗ.

Чтобы оформить пособие по частичной безработице, нужно:

Обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ для подачи документов.

Это можно сделать в течение 30 дней с момента остановки/сокращение деятельности. Для уточнения места уплаты ЕВ воспользуйтесь "Электронным кабинетом" на сайте ГНС (раздел "Реестры", пункт "Данные о постановке на учет налогоплательщиков").

Подготовить документы:

заявление в произвольной форме. В нем указать принадлежность к малому или среднему бизнесу в соответствии со ст.55 Хозяйственного кодекса Украины, а также копии документов, заверенных в установленном порядке, по средней численности работников и дохода работодателя за предыдущий календарный год;

заверенную работодателем копию приказа с указанием начала остановки, сокращение деятельности;

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице на период карантина (укажите фамилию, имя, отчество работника, номер идентификационного кода (или серию и номер паспорт для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от оформления кода);

справку об уплате ЕВ за последние 6 месяцев, предшествующих остановке/сокращению деятельности, выданную ГНС.

Подать документы одним из удобных способов: используя ящик для корреспонденции в ЦЗ (оригинал), почту (оригинал), email (сканкопию).

Проверка документов центром занятости: длится три рабочих дня.

Принятие решения: в течение трех рабочих дней соответствующий областной или Киевский городской ЦЗ должен принять решение о предоставлении помощи.

Заключение договора: в течение трех рабочих дней с момента положительного решения работодатель и центр занятости заключают договор (важно: если работодатель прислал сканкопию документов, то при заключении договора он подает оригиналы).

Перевод средств работодателю: ежемесячно работодатель передает ЦЗ перечень лиц, у которых есть право на помощь. Центр занятости в течение трех рабочих дней после получения средств на свой счет направляет их работодателю.

Выплаты работникам: осуществляются работодателем в течение трех рабочих дней с момента получения средств по отдельной плате.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.