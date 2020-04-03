Как в Украине оформить пособие по безработице в условиях карантина: инструкция

Украинцы должны самостоятельно собрать полный перечень документов, а вся связь с сотрудниками Центров занятости будет осуществляться по телефону из-за введенного карантина.

Об этом рассказал юрист Евгений Романюк, передают "Факты ICTV".

ШАГ 1. Собираем пакет документов

Для того, чтобы оформить пособие по безработице, необходимо встать на учет в Государственный центр занятости.

Для регистрации понадобятся следующие документы:

украинский внутренний паспорт;

идентификационный код налогоплательщика;

документы о среднем и/или высшем образовании;

трудовая книжка.

Также возьмите с собой банковскую карту. Каждый областной центр занятости сотрудничает с разными банками, поэтому карта любого банка может не подойти. Чаще всего центры занятости сотрудничают с Ощадбанком.

"Заранее позаботьтесь об изготовлении банковской карты — при регистрации сотрудник центра занятости обязательно попросит предоставить реквизиты для осуществления выплат", - заметил юрист-консультант Евгений Романюк.

ШАГ 2. Не забываем о дополнительных документах

Речь идет о различных справках, которые есть только у отдельных категорий лиц.

Внутренне перемещенным лицам понадобятся:

справка переселенца;

любой документ, подтверждающий увольнение с предыдущего места работы — нотариально заверенное заявление, выписка из Единого госреестра юридических и физических лиц или соответствующее решение суда.

Членам личного сельского хозяйства – справка о выходе или прекращения ведения деятельности. Ее по месту нахождения может предоставить городской или сельский совет.

Бывшим работникам силовых, правоохранительных или военных государственных структур — военно-учетный документ с указанием даты постановки на учет в вийськкомисариати.

"При наличии нужно сделать копии военного билета и справки МСЭК (документ, подтверждающий инвалидность лица).

Если возможно, возьмите справку с последнего места работы с размером вашей зарплаты – от нее будет зависеть размер помощи от центра занятости", – заверил Евгений Романюк.

ШАГ 3. Обращаемся в ближайший центр занятости

Согласно украинскому законодательству, зарегистрироваться в центре занятости можно независимо от места прописки и фактического проживания.

В связи с карантином работники центра занятости перестали лично осуществлять прием граждан: для этого перед входом в учреждения были размещены урны для документов.

"Позаботьтесь, чтобы в вашей папке были все копии необходимых документов, в том числе реквизиты банковской карты. В бумагах укажите свой мобильный номер, чтобы сотрудник центра занятости мог с вами связаться в случае недостачи документов или их успешного оформления", - посоветовал Евгений Романюк.

Связаться с просьбой о регистрации с центром занятости можно и по электронной почте: в зависимости от места проживания, можно направить копии документов на одну из указанных электронных почт.

Также на время карантина Государственный центр занятости открыл дополнительные горячие линии для граждан.

ШАГ 4. Ожидаем выплату

Если все документы были поданы правильно и с вами связался сотрудник центра занятости, можно ожидать пособие по безработице.

По телефону специалист, отталкиваясь от информации из предоставленных документов, расскажет, на какую сумму помощи вы сможете рассчитывать.

Юрист Евгений Романюк добавил, что размер фиксированных минимальных выплат по безработице увеличили еще 1 марта.

При наличии документов о страховом стаже и зарплате с предыдущего места работы – сумма выплаты увеличилась с 1630 грн до 1800 грн;

При отсутствии документов о страховом стаже и зарплате с предыдущего места работы (в основном это студенты или граждане без опыта работы) - сумма выплаты возросла с 610 грн до 650 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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