Как в Украине должны урезать субсидии и почему переплачиваем за коммуналку почти в 2 раза

В Украине вскоре снова могут пересмотреть тарифы на газ, отопление и горячую воду. Так, МВФ настаивает на повышении стоимости голубого топлива, что станет толчком для подорожания большинства коммунальных услуг. Параллельно с этим могут вырасти и расходы на субсидии. На днях Счетная палата презентовала результаты аудита, в котором озвучила свои рекомендации по программе "коммунальных скидок".

OBOZREVATEL выяснил, почему украинцы переплачивают за коммуналку, а субсидии – съедают бюджет.

От субсидий не отказаться, но ситуацию нужно изменить

Поляки тратят энергоресурсы в шесть раз эффективнее украинцев, сообщили в "Нафтогазе". И субсидии только усугубляют ситуацию. Так, украинцы с коммунальными скидками тратят примерно в два раза больше газа, чем те семьи, которые оплачивают голубое топливо самостоятельно. На днях Счетная палата Украины презентовала результаты аудита. Чиновники пришли к выводу: расходы на субсидии растут с каждым годом, увеличивается и долг государства перед поставщиками коммунальных услуг.

Как известно, предприятия начисляют плату субсидиантам с учетом скидки, а после государство должно их компенсировать. Как заявили в Счетной палате, по состоянию на начало года страна задолжала поставщикам более 26 млрд грн. Отказаться от финансирования "коммунальных скидок" нельзя, однако сократить расходы необходимо.

"На основании выборочного мониторинга установлено, что государство оплачивает соответствующим поставщикам услуг, в среднем по семи областям, которые проверялись, до 30% больше в тех случаях, где нет счетчика и применяются показатели норм потребления, чем там, где счетчик есть", - отметили в Счетной палате.

То есть, если предоставлять субсидии не на норматив, а компенсировать тот объем коммунальных услуг, который на самом деле использовали, можно значительно сократить расходы. Так, действующая программа предполагает, что украинцам насчитывают скидки на социальный норматив. То есть, если семье положено 10 кубов газа, им насчитают субсидию на такой объем голубого топлива, даже если тратят они всего 3 куба. "Сэкономленные" кубометры переносят на следующий месяц, а по итогам сезона – списывают.

Отметим, программа субсидий в Украине одна из самых масштабных в Европе. В отопительный сезон практически каждая вторая семья пользовалась скидкой. Однако и в правительстве, и в экспертной среде соглашаются: ситуацию необходимо менять. Во-первых, из-за высокого уровня теневой занятости субсидии получают даже семьи с высоким доходом. Так, среди льготников обнаружили семьи, которые потратили 100 тыс. грн на мобильные телефон и зажигалку, покупали дорогостоящие автомобили. Во-вторых, субсидианты не экономят коммунальные услуги, а тратят в среднем в полтора-два раза больше. А оплачивают их коммуналку все украинские налогоплательщики. В-третьих, нормы, на которые предоставляются скидки, завышены. Для примера, в прошлом году в бюджет вернули 8 млрд грн неиспользованных субсидий. То есть даже с учетом больших норм потребления украинцы с коммунальными скидками использует меньше, чем могли бы.

Украинцы платят за огромные потери

Как говорится в презентации результатов аудита Счетной палаты, украинцы в тарифе на тепло оплачивают 14,5% потерь в сетях. То есть если модернизировать инфраструктуру, то отопление может подешеветь примерно на 10%! Кроме того, как рассказали OBOZREVATEL в "Нафтогазе", еще около 40% тепла теряется в домах. Фактически, половина от суммы в платежках за отопление – тепло, которое идет на обогрев улицы. И если сократить потери, то и платить можно будет значительно меньше. В то же время сократятся и расходы на субсидии.

"Бремя в виде потерь воды и тепла в сетях из-за их изношенности лежит на гражданах и госбюджете. В 2017 году в действующих тарифах на тепло потери закладывались на уровне 14,5%, на воду - до 30%", - сообщили в Счетной палате.

Правда, чтобы исправить ситуацию, Украине придется найти миллиарды долларов. Так, приборы учета и терморегуляция в многоквартирных домах может обойтись в $1,7 млрд, утепление многоэтажек обойдется в $15,9 млрд, утепление частных домов - $10,3 млрд. Таких денег в государственном бюджете нет. В Кабинете министров приняли решение утеплять дома с помощью софинансирования – часть оплатит государственный бюджет, остальное должны поэтапно выплачивать собственники жилья, то есть сами украинцы. Для этого в Украине создают Фонд энергоэффективности (с его помощь можно будет получить частичное финансирование на термомодернизацию). Кроме того, подобные программы работают и в большинстве крупных городов. Местные бюджеты компенсируют до 50% стоимости ремонтных работ.

С подобными проблемами сталкивались многие государства. Для примера, в Великобритании власти обязали шесть крупнейших энергетических компаний бесплатно заменить котлы малообеспеченным семьям на энергоэффективные. В Ирландии бесплатно меняют все устаревшие газовые котлы.

Если украинцы сократят расходы энергоресурсов, страна может со временем полностью отказаться от импорт газа. С одной стороны, такая ситуация может привести к снижению тарифов, а с другой – укрепить курс национальной валюты.