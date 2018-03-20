Как в Украине будут расти зарплаты и кто останется без работы: что важно знать

Украинские зарплаты в пересчете на доллары одни из самых низких в Европе. Экономический кризис, девальвация гривни и гиперинфляция "съели" львиную часть доходов украинцев. Последние несколько лет зарплаты растут быстрее цен. Так, за прошедшие 12 месяцев средняя зарплата выросла на 28,4%, а цены – на 13,7%.

"Обозреватель" разобрался, кто может остаться без работы в Украине и на какие зарплаты можно рассчитывать.

Говорят, что в Украине самые низкие зарплаты в Европе. Это значит, что мы беднее всех?

Дело в том, что зарплаты в разных странах чаще всего сравнивают в долларах, ну или в евро, если речь идет о Европе. Украинская гривня – одна из самых недооцененных валют в мире. Во всяком случае, такую оценку нашей валюте дали эксперты издания The Economist.

Средней украинской зарплаты (на данный момент около 8 тыс. грн) достаточно для того, чтобы приобрести необходимый набор товаров и услуг, хотя в долларовом эквиваленте она действительно одна из самых низких в Европе. Если бы гривня "выросла" до паритета покупательной способности, оказалось бы, что украинская зарплата не такая уж и маленькая.

От курса гривни зависят и цены на некоторые продукты, бензин, технику, квартиры, машины и т.д. Но при этом в потребительской корзине импорт занимает всего лишь примерно четвертую часть.

А как вообще считается эта средняя зарплата? Не верится, что она аж 8 тысяч

В странах ЕС средней считают медианную зарплату. Это та цифра, которая делит ровно пополам все зарплаты. Чтобы было понятнее возьмем пять зарплат: 4 тыс., 5 тыс, 6 тыс., 7 тыс., 100 тыс. Медианная зарплата для этого набора цифр – 6 тыс. Две зарплаты – ниже этого числа, и ровно столько же – выше.

А вот украинский Госстат считает среднюю арифметическую зарплату. Берет весь фонд заработной платы и делит на количество штатных сотрудников. Для указанного выше списка зарплат "средней" в Украине бы посчитали зарплату в 24,4 тыс.

На данный момент, пояснили "Обозревателю" в Институте демографии и социологических исследований, пересчитать украинскую среднюю зарплату по европейскому образцу нереально. Дело в том, что предприятия, которые отправляют в Госстат свою статистику, сразу учитывают среднюю зарплату по всему коллективу и не дают информацию, сколько работников зарабатывает минималку, больше 5 тыс., больше 6 тыс. и т.д.

Но если верить Госстату, больше всего украинцев (26%) зарабатывают от 6 до 10 тыс. грн. При этом каждый пятый зарабатывает меньше 4 тыс. грн.

Как зарплаты будут расти в этом году? От чего это зависит?

Есть два основных фактора, которые влияют на уровень заработных плат. Первый – ситуация в экономике, второй – конкуренция на рынке. Ни один бизнесмен не будет платить работникам больше, чем они зарабатывают. Чтобы повышать зарплаты, должна расти прибыль предприятия. А чтобы росла прибыль, должна увеличиваться покупательская способность украинцев.

То есть если украинцы станут богаче, будут больше покупать, например, рубашки, бизнесмен, который владеет фабрикой, сможет за счет роста спроса повышать стоимость своей продукции и зарплаты своим швеям.

Учитывая прогнозы по инфляции и динамике ВВП на этот год, "нормальным" будет рост зарплат по итогу года на 12,6%. То есть средняя зарплата "доберется" примерно до 9 тыс. грн.

Я слышал, что вскоре вообще останемся без работы и все будут выполнять компьютеры. Что делать?

Ведущие экономические умы действительно прогнозируют постепенную автоматизацию и роботизацию производств. Достаточно ознакомиться с докладом Всемирного экономического форума "Готовность к будущему производств". Аналитики прогнозируют грядущую глобальную трансформацию, которая может сравниться с появлением машин, сменивших ручной труд.

Правда, среди 100 стран "готовыми" эксперты посчитали всего 25. Украине до сокращения рабочих мест из-за автоматизации еще далеко. Как говорит эксперт в сфере рынка труда Татьяна Пашкина, учитывая дешевую рабочую силу в Украине, робот может оказаться дороже, чем содержание нескольких "живых" сотрудников. Такое мнение Пашкина озвучила в эфире телеканала "ОбозТВ".

Поэтому волноваться украинцам рано, однако все же пусть и с опозданием, но автоматизация придет и в Украину. Работы могут лишиться те, кто выполняет монотонную и однотипную работу: грузчики, кассиры, некоторые рабочие и даже водители. Чтобы оставаться востребованным на рынке труда, придется постоянно держать руку на пульсе и развиваться вместе со своей сферой работы.

К примеру, еще совсем недавно бухгалтеры считали все "вручную", а чтобы сдать отчетность, распечатывали документы, стояли в очередях в налоговой. Сейчас же современные бухгалтерские программы не только проводят расчеты, но и отправляют их в фискальную службу. Поэтому современному бухгалтеру приходится разбираться в специализированных программах.