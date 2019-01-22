В Украине резко подорожает интернет: на сколько и почему

В 2019 году в Украине интернет подорожает. Рынок уже перенасыщен провайдерами, поэтому работать по нынешним ценам становится попросту невыгодно. Эра относительно дешевого интернета подходит к концу и уже к середине этого года украинцы будут платить больше.

На сколько повысится стоимость интернета и в чем причины подорожания — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

К середине года стоимость интернета повысится на 20 %;

Причины: высокая конкуренция на рынке, привязка к иностранной валюте, повышение цен на электроэнергию и топливо;

В ближайшие годы часть провайдеров будет ликвидирована. На рынке останутся лишь крупные компании;

Почему интернет будет стоить дороже?

Тут есть несколько причин.

Во-первых, на рынке слишком много интернет-провайдеров, поэтому конкуренция с каждым годом растет. Если большие операторы за счет большой клиентской базы еще могут удержаться на плаву, то часть компаний по-меньше выходит фактически в ноль.

По словам эксперта в сфере информатизации Романа Химича, в Украине существуют сотни интернет-провайдеров. Часть из них действуют как прокладки для незаконной “отмывки” денег, часть попросту работает в убыток. Серьезных игроков, которые не просто выживают, а развиваются, не так много, не больше 3-4.

“В Украине цены на телеком одни из самых низких в Европе и мире. То, что у нас принято хвастаться или радоваться, то это от хитрости ума… Мы самая большая страна по территории в Европе и для того, чтобы покрыть все регионы, нужны деньги. Их взять неоткуда кроме как из кармана абонентов”, — считает Химич.

Глава интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко поясняет, стоимость услуги зависит от курса валют, стоимости аренды, а также от цен на электроэнергию. В нашей стране это довольно нестабильные компоненты, поэтому и цены уже стремительно растут.

“Первое, провайдер зависит от курса доллара, ведь сам интернет он покупает в валюте за пределами страны. Когда начинается рост курса, разницу нужно где-то компенсировать, операторы раньше брали деньги из собственной прибыли, но так делать всегда нельзя. Второе — рост стоимости электроэнергии. Третье — для подключения новых абонентов технические группы пользуются автомобилями, соответственно топливо не дешевеет. К тому же, сейчас аренда выростает в геометрической прогрессии”, — рассказал OBOZREVATEL Федиенко.

На сколько именно?

Как сказано выше — в Украине один из самых дешевых интернетов в мире. Ресурс Howmuch подсчитал, что на начало 2018 года интернет в среднем стоил 5,46 долларов (~150 грн). К сравнению, в соседних странах цены выше: Молдова 11,3 доллара (~315 грн), Россия 10,35 (~290 грн), Беларусь 12,77 (~350), Румыния 14,27 (~400 грн). К слову, дешево интернет стоит и в Иране ~160 грн.

Но уже к середине 2019 года средняя стоимость интернета в Украине возрастет. По предварительным данным, повышение будет примерно на 20%. Тем более, что о таком решении уже официально заявил один из крупнейших провайдеров страны "Воля". В целом повышения будет на 15-20% уже с 1 февраля.

“Повышение уже началось еще с конца 2018 года. Операторы уже подняли тарифы на 10-15%. Тенденция такова, что в конце прошлого год процент тех провайдеров, которые подняли цену выше, чем в конце 2017. На сколько они вырастут к середине 2019 года? Не менее чем на 20%. Не говорю, что произойдет везде, но в какой-то момент цена просто уровняется. Не будет так, что один предлагает за 100 мбит/с 70 гривен, а другой 150”, — считает Александр Федиенко.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, изменения коснутся и мобильной связи. Так, операторы перед новогодними праздниками существенно подняли тарифы. Они выросли от 20 до 70 гривен в зависимости от пакета услуг.

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