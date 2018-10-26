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/Новости экономики

Как в Украине будет дорожать газ: раскрыты детали поэтапного роста цен

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Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) - только первый шаг на пути к рыночным ценам. Уже в следующем году, согласно договоренностям с МВФ, голубое топливо может подорожать еще на 20-30%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В следующем году тариф на газ должен составить 80% от рыночного. На данный момент это около 10,5 грн за куб, однако, цены планируют повысить в апреле 2019-го, к тому моменту рыночная цена (при условии девальвации гривни и роста цен на нефть) может значительно подскочить.

"В МВФ согласились на поэтапное повышение цен до рыночных. В следующем году это будет примерно 80% рыночной цены, сейчас – больше 60%. То есть население будет в этом году покупать по цене примерно на 40% ниже рыночной, в следующем – на 20% ниже рыночной", - рассказывает источник.

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В то же время в Кабмине уже подтвердили: до конца отопительного сезона, то есть до апреля 2019-го, украинцы будут платить за газ 8,55 грн/куб. После тарифы могут снова пересмотреть.

Как известно, с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объект
газ
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Всё это мелочи по сравнению с получением томоса
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