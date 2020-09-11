Первые трудовые книжки в СССР появились 80 лет назад: кому выдавали и какими были

В СССР первые трудовые книжки появились 15 января 1939 года в СССР. Они были единого образца для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений.

OBOZREVATEL узнал, как выглядели первые советские трудовые книжки и кому их выдавали.

Без трудовой книжки в СССР советскому человеку невозможно было устроиться на работу. Она была не просто контролем безработицы. Это был документ, который работнику даже на руки не выдавали, с переходом на другую работу трудовую книжку пересылали по почте заказным письмом из бухгалтерии в бухгалтерию.

Трудовые книжки в СССР не выдавали работникам в руки coins.lave.ru

Как появились первые в мире трудовые книжки

Прототип трудовых книжек появился во Франции в середине XVIII века. Работник при приеме на работу был обязан предъявить документ от предыдущего нанимателя. Так власти Франции боролись с бродяжничеством. Позднее были введены так называемые "книжки работника" ("livret d'ouvrier"). Это вызвало бурный протест со стороны рабочих, и они были отменены во время Великой Французской революции.

Трудовая книжка советского гражданина Скриншот

В России предшественниками трудовых книжек были формулярные или послужные списки, введенные Петром I в 1722 году, где фиксировались сведения о должности, чине, возрасте, социальном происхождении, вероисповедании, размере заработной платы, образовании и семейном положении. Для фабричных рабочих позднее были введены зачетные книжки, содержащие сведения о приобретенной квалификации и профессиональных навыках. Формулярные списки и зачетные книжки просуществовали до 1917 года.

Впервые трудовые книжки появились в СССР в 1918 году после декрета "О трудовых книжках для нетрудящихся". Они выдавались "классово чуждым элементам" вместо паспортов, отмененных советской властью.

Обязанность каждого рабочего иметь трудовую книжку была введена в первом советском Кодексе законов о труде. Ее должны были получать все граждане после 16 лет. После вступления в 1922 году нового Кодекса, трудовые книжки были заменены на расчетные, которые выдавались по месту работы всем, кроме чиновников. Через четыре года был введен "Трудовой список", куда работодатель вносил общие данные о сотруднике: дата приема на работу, должность, размер зарплаты и другие сведения.

Как выглядела трудовая книжка в СССР ru.wikipedia.org

20 декабря 1938 года Совет народных комиссаров СССР подписал постановление "О введении трудовых книжек". Согласно документу, с 15 января 1939 года в СССР вводились трудовые книжки единого образца для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений.

Как пользовались трудовыми книжками в СССР

Иметь или не иметь этот документ, каждый трудящийся мог решить сам, но те, у кого их не было, лишались права получить карточки на продукты, а также на некоторые льготы. За утрату трудовой книжки был установлен административный штраф в размере 25 рублей. Трудовые книжки колхозников появились в 1975 году.