НБУ начнет обеззараживать банкноты от коронавируса: как это будет

Гривневые банкноты будут обеззараживаться, они будут две недели находиться в специальных хранилищах, чтобы сотрудники Национального банка Украины не пострадали из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил в четверг, 12 марта, глава НБУ Яков Смолий во время брифинга.

Гривны обеззаразят pixabay.com

"Процесс обработки наличности в центральном хранилище - это технологический цикл, где наличные изымаются из обращения коммерческих банков, которые поступает в НБУ, пересчитываются, и пригодные наличные выпускаются в дальнейшее обращение, а непригодная – утилизируется", - рассказал глава НБУ.

Он уточнил, что на период коронавируса процесс будет отличаться - и наличность, которая будет поступать из банков, будет обрабатываться 2 недели, чтобы обезопасить работников центробанка, и только после этого она попадет в технологический цикл.

"То есть наличность, которая придет "с улицы", на второй день туда не попадет, у нас есть достаточно наличности, чтобы подкрепить банки и банкоматы нормальными, качественными наличными", - сообщил Смолий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских банках заявили, что аномального спроса на наличные деньги нет ни в Киеве, ни по всей стране из-за вспышки коронавируса.

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