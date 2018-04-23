Тарифы на газ: украинцам указали на неизбежное

Требование Государственного департамента США, относительно повышения в Украине цены газ до уровня европейских стран, согласно программе МВФ, справедливое, ведь в среднем годовая разница цены на газ для украинцев была на 20-30% ниже, чем цены на газ в Европе.

В комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ольга Белькова объяснила, что на самом деле никто не требует от Украины повысить цену на газ, от властей требуют соблюдать выполнение своих обязательств, зафиксированных в постановлениях Кабинета министров Украины.

"Есть соответствующее постановление Кабмина, которое определяет цену на газ. Эта цена для населения привязана к мировой конъюнктуре. К сожалению, сегодня в мире цены поднимаются, и газ, как ресурс, который торгуется на мировых биржах, его рост в том или ином регионе, наш регион - европейский, приводит к тому, что безусловно в условиях рыночной экономики, это тоже отражается и на цене для населения", – пояснила депутат.

По ее словам, к сожалению, цена в мире на газ поднимается, а МВФ, как организация, которая предоставляет средства государству, заботится о том, будет ли у государства возможность рассчитаться по этим займам.

"За последний год, цена для населения была на 20-30% меньше, чем цена для промышленности, которая здесь в Украине, не на биржах за рубежом, торговалась для промышленности. В среднем годовая разница была 20-30% ниже, чем цены на газ в Европе", – сообщила Белькова.

Народная избранница заверила, что вопрос цены на газ сложный во всех европейский странах, и мы должны найти здравый подход для его решения.

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"Не как политик, а как аналитик со стороны, если в мире цены поднимаются, сколько бы мы здесь не призывали друг друга, что это не честно, не красиво, и так далее, Украина не живет обособленно от всего мира. Поэтому, соответственно, Украина будет следовать мировым тенденциям", – добавила она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", повышение цен на газ в Украине до уровня стран Европы, как потребовали в Госдепе США, не будет.