11 мая 2014 года в Донецке произошел псевдореферендум о самопровозглашении "Донецкой народной Республики". После, так называемый, "верховный совет ДНР" принял ряд основополагающих концепций развития республики. Так как, "ДНР" – это малое дитя России, то и денежная единица должна соответствовать государству, которое тебя спонсирует.

7 октября 2014 года "совет министров ДНР" создал "Центральный республиканский банк ДНР". На территории "республики" законными средствами платежа являются: украинская гривна, российский рубль, доллар США и евро. Сейчас мы рассмотрим схему за которой происходит оборот денег в "ДНР".

Курс в "ДНР"

В "республике" две основных учетных валюты - рубль и гривна, только одна официальная, а другая предназначена для всех подпольных "схем" заработка. Во главе "Министерства финансов" стоит Чаусова Яна Сергеевна 22.09.1980 года рождения (РФ, г. Курск), а ее бизнес-партнёр Председатель "Центрального республиканского банка" Петренко Андрей Владимирович 06.08.1972, экс-глава Сбербанка России в Донецке до 2014 года.

Так вот, эта сладкая парочка крутит роман и вместе с этим все деньги "республики". По состоянию на 31 июля 2019 года в Украине 2000 грн – это 5000 рублей. В "ДНР" за 2000 грн покупаем 4700 рублей. Вот на этой разнице 300 рублей и строится вся подпольная схема. Донецкие контрабандисты, которые провозят продукты питания и прочие товары с Украины торгуют только гривной, так как закупают все это в украинских магазинах.

Товары, которые поступают в Донецк с РФ и Беларуси соответственно котируются в рублях. Пункты обмена валют, конечно, крутят курс по указанию влюбленной парочки, чтобы люди теряли свои деньги и оставались такими же "необразованными" и бедными.

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