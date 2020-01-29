Коррупция заразна. Появляется ощущение, что все управляющие лица от "власти ДНР до самых маленьких командиров" так и ищут как нагреть всех тех, кто не в состоянии постоять за себя в "молодом государстве".

Так вот, в воинской части 08818 "Восток" ежемесячно с каждого бойца данного подразделения "великими командирами" принудительно собирается по 500 рублей (~200 гривен), якобы на общие нужды.

Для большинства боевиков это уже вошло в привычку, и никто не задает лишних вопросов. Но все же присутствует пара десятков недовольных людей, которые хотят знать, куда же идут деньги.

"ДНР"

"ДНР"

Проблема в том, что якобы "общие нужды" в итоге никак не проявляются, и террористам элементарно приходиться ходить с туалетной бумагой и покупать бумагу для принтера. Вся эта ситуация является для них безысходной, потому что еще в начале командование части дало понять, что другого выхода у них нет. Можно сделать вывод, что все эти "общие нужды" идут в карман командирам с целью собственного обогащения.

Конечно, 500 рублей (~200 гривен) это не такая уж большая сумма, если брать ее отдельно. Но если представить это на уровне бригады 2 тыс человек и посчитать, то выходит довольно неприличная сумма. Тем более, что и старшие начальники не всегда поставляют на передовые позиции полноценный рацион питания. Экипировку тоже, что купил сам, то и носишь. Вещами никто не обеспечивает.

Помимо этого, в этой части неоднократно замечены случаи задержки зарплат. В местных группах Вконтакте можно найти уйму сообщений, типа: "Когда уже в/ч 08818 дадут зарплату?", "Кто слышал, когда в в/ч 08818 наконец-то выплатят деньги?". Зарплата среднего звена 12-15 тыс руб (5-7 тыс грн), командиры получают 25-30 тыс (10-12 тыс грн).

"ДНР"

"ДНР"

Интересно, под чьей эгидой это все проводиться? Неужто все прикрывается командованием части, и сколько денег они с этого имеют? Есть ощущение что не только в этой части присутствуют такие проявления коррупции, и все повязли в вопросе как бы побольше вытащить деньги и обобрать людей при и так низких зарплатах.

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