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17 апреля • обновлено в 18:21
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

ЕС возвращает на работу украинцев: кто требуется и какие есть риски во время пандемии

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Несмотря на пандемию коронавируса, некоторые страны Европы уже принимают тысячи иностранцев. Прежде всего заробитчан на сезонные работы.

Германия, Великобритания, Финляндия, Польша – открыты для новых рабочих рук, в том числе и украинских. Правда, сразу ехать на такую работу не стоит, ведь есть нюансы.

Почему в ЕС открывают дорогу рабочим, кого именно принимают и какие есть риски – разбирался OBOZREVATEL.

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В Европе открывают границы

Пока лишь отдельные страны и только для гастарбайтеров. Лидером в этой сфере является Германия, которая, по мнению некоторых аналитиков, менее всего пострадает от коронавируса. Как пишет BBC, в поисках сейчас местные фермеры, которым в сжатые сроки необходимы люди для сбора урожая. Особенно фруктов, овощей и винограда.

В Германии уже открыты рынки для сезонных рабочих из стран ЕС, прежде всего Румынии и Болгарии. В Британии же пошли еще дальше, местные компании организовывают чартерные рейсы. Первый самолет недавно приземлился в лондонском аэропорту Станстед с 150 румынскими рабочими.

Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что стране срочно нужно до 70 тысяч сезонных рабочих. Правительство Великобритании и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в закрывшихся теперь барах, кафе и ресторанах. Аналогичный рост интереса наблюдается и на украинских сайтах поиска работы.

К примеру, на одном из сайтов есть десятки вакансий в Нидерландах, Германии, Польши, Эстонии, Финляндии. Объявления датированы текущими числами. Среди популярных направлений – сбор спаржи, клубники, помидоров, работа в поле. То есть сфера сельского хозяйства не остановилась, а фермеры в Европе заинтересованы в новых людях.

Список вакансий

Список вакансий

Скриншот

Чаще всего в объявлениях не сказано, как можно попасть на рабочее место в условиях карантина. Но на отдельных вакансиях указана возможность предварительной записи в группы, которые уже будут перенаправлены на место работы. В частности, такой пункт есть в одном из объявлений о сборе ягод на севере Финляндии.

Как видим – в Европе всерьез задумались о том, как бы не обрушить экономику из-за коронавируса. По последним данным Международного валютного фонда Польша потеряет 4,6% ВВП, Британия – 6,5%, а Германия – 7%.

Точечное спасение сельского хозяйства поможет уменьшить убытки. К примеру, та же Польша заработала на экспорте сельхозпродукции в 2018 году почти 30 млрд долларов. Цифра внушительная.

Чего ждать украинцам?

За последние недели в страну вернулись десятки тысяч заробитчан из Польши, Чехии, Венгрии и других стран ЕС. По данным Государственной пограничной службы, с 13 марта и по 1 апреля в Украину попало около 650 тысяч человек.

Из них 185 тысяч были эвакуированы спецрейсами при помощи Министерства иностранных дел. В ведомстве прямо отмечают, что большинство из прибывших пересекли именно западную границу.

ЕС возвращает на работу украинцев: кто требуется и какие есть риски во время пандемии

В этой связи многие европейские страны уже открывают свои рынки для Украины. К примеру, Финляндия прорабатывает механизм отправки украинцев, которые будут работать в местном сельском хозяйстве. Страна планирует принять более полутора тысяч человек, список стратегических профессий финское министерство сельского и лесного хозяйств уже передало пограничной службе.

"Финляндия активно работает над тем, как привлечь сезонных работников из Украины. Думают над организацией чартерных рейсов и даже двухнедельной обсервации", – пояснила в эфире ObozTV народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

То есть по факту некоторые страны уже готовы принимать украинцев. Но и тут не все так просто.

Первая проблема – ужасные условия работы, которые никуда не делись. Из-за кризиса и карантина они стали еще хуже.

Как рассказал OBOZREVATEL специалист по трудоустройству в Польше и Чехии Антон Иовенко, в ЕС пускают всех украинцев, которые имеют рабочие визы. С этим проблем нет, но есть определенные условия с временным карантином.

"Мне звонили пару раз не только украинцы, но и белорусы. Не все так просто. Во-первых, они должны пройти обсервацию. Это 14 дней "заключения". Где они будут находиться? Если у кого-то есть варианты с жильем, то таких людей очень мало. Во-вторых, надо за эти две недели что-то кушать, покупать продукты. Как правило, сюда приезжают не от хорошей жизни, особенно на трудные работы, и часто с минимальным количеством денег. Если говорить о работе в полях, по сбору ягод и так далее – это сложный и низкооплачиваемый труд, ад, я бы сказал..." – подчеркнул собеседник.

"Никому не советую ехать в Польшу разнорабочим. Понятно, что все хотят вернуть дешёвую рабочую силу, которая пашет и еще молчит, когда проблемы. Тут могут заработать лишь люди с узкой специальностью – сварщики, швеи и так далее. Но я не верю в чартеры с работниками, о которых говорят. Как снимут карантин, все вернётся на свои рельсы. До этого будет тяжело и работодателям, и рабочим", – пояснил Антон Иовенко.

ЕС возвращает на работу украинцев: кто требуется и какие есть риски во время пандемии

Есть ли риски новой вспышки COVID-19?

Вторая проблема – риск заболеть коронавирусом. Несмотря на ограничения, подцепить болезнь в условной Германии или Польше реальнее, чем в Украине. Там количество зараженных в разы больше, а из-за тяжелого физического труда организм точно не будет в тонусе.

"Если людей обследуют перед поездкой и они не будут инфицированы, и не имели ранее контакты с больными коронавирусом, то пусть едут. Другой вопрос – даст ли им принимающая страна медицинскую страховку, чтобы в случае чего их там лечили. Также важно, чтобы после возвращения в Украину их проверили на COVID-19 и отправили на самоизоляцию", – пояснила OBOZREVATEL столичный врач-пульмонолог Анна Аникеева.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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