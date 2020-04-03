Как украинцам платить по кредитам во время карантина: в НБУ рассказали о вариантах

Украинские банки собираются ввести так называемые кредитные каникулы на время карантина, в связи с чем расчеты с финучреждениями могут измениться.

Об этом заявил в пятницу, 3 апреля, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

В Нацбанке предложили три возможных варианта оплаты кредитов:

банки могут отсрочить выплату самого долга, но в то же время клиенты продолжают платить проценты;

клиентам могут разрешить не платить основную сумму вместе с процентами.

предложить реструктуризацию для тех, у кого не было до карантина задолженности.

"Сейчас около 10 банков уже проводят реструктуризацию", - рассказал Чурий.

На прошлой неделе Национальный банк принял единые правила реструктуризации (изменения условий и сроков выплаты) кредитов. Все украинские банки должны информировать своих клиентов о том, что они могут по-новому возвращать кредиты.

Чурий напомнил, что кредитные каникулы - не прощение долгов. "Банки - коммерческие учреждения. Не может быть, что бизнес и население не платит по кредитам. Тогда банки не смогут платить вкладчикам. Банки должны выплачивать депозиты и прощения долга быть не может. Но должникам дают возможность отсрочить платежи", - рассказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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