Как украинцам пересчитают пенсии и зарплаты: кто зарабатывает тысячи в день 

Украинцы в 2019 году могут претендовать на среднюю зарплату в размере около 10,4 тыс. грн. При этом средняя пенсия в лучшем случае составит около 2,6-2,6 тыс.

В то же время руководители крупных госпредприятий в рамках корпоративной реформы получили шестизначные зарплаты и уже сейчас получают в десятки раз больше профильных министров.

OBOZREVATEL разобрался, как вырастут доходы украинцев в 2019-м и сколько зарабатывают власть имущие.

Главное:

зарплаты министров в десятки раз меньше, чем у руководителей крупных госкомпаний;

средняя зарплата в министерствах доходит до 36 тыс. грн, а некоторые замы зарабатывают больше глав ведомств;

в Украине средняя зарплата в конце 2019-го может составить около 12 тыс. грн, а в среднем по году – 10,4 тыс.

пенсии украинцев в этом году будут повышать еще трижды.

Замы зарабатывают в разы больше министров

Министр Владимир Омелян, который отвечает за всю инфраструктуру в Украине, в прошлом месяце заработал 58 тыс. грн. В то же время гендиректор "Укрзалізниці", который отвечает за пусть и крупнейшее, но всего лишь одно предприятие, в среднем зарабатывает в десятки раз больше. При этом точную заработную плату в госкомпании называть отказались.

В ответ на запрос OBOZREVATEL в "Укрзалізниці" посоветовали следить за обновлениями официально публикуемых деклараций. Ранее же в СМИ появились детали контракта с гендиректором компании Евгением Кравцовым. В них говорится, что месячная зарплата руководителя "Укрзалізниці" может достигать более 3 млн грн.

Владимир Омелян Кабинет министров

К слову, "Укрпочта", которая входит в сферу управления Министерства инфраструктуры, также отказалась предоставить информацию о размере заработных плат руководства в декабре. При этом в последней опубликованной декларации ее глава Игорь Смелянский задекларировал доход по основному месту работы в размере 652 тыс. грн.

Коллега Омеляна глава Минэнерго Игорь Насалик, как сообщили в ведомстве, в декабре заработал всего 46 тыс. грн. В то же время глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который перестал публиковать свои декларации еще несколько лет назад, уже в 2016-м официально получал по 1,6 млн грн в месяц. Сейчас же размер зарплаты Коболева, с учетом премий и индексации, может быть на порядок выше. Однако называть цифры в "Нафтогазе" отказались.

Больше всего среди правительства повезло работникам минэкономики. К примеру, первый замминистра Максим Нефьодов в декабре заработал 158,2 тыс. грн. Правда, чиновнику выплатили всего лишь часть суммы в размере 127,3 тыс. грн.

Максим Нефьодов Facebook

Министр социальной политики Андрей Рева в декабре получил зарплату в размере более 65 тыс. грн. В указанную сумму входят доплаты за выслугу лет, премии и т.д. "Чистый" оклад составляет всего лишь 15,2 тыс. грн. Меньше повезло главному дипломату страны Павлу Климкину. Он в прошлом году получил из бюджета 44,3 тыс. грн зарплаты. Что интересно, его заместитель Елена Зеркаль зарабатывает больше босса, ей в декабре заплатили 60,8 тыс. грн.

Средняя же зарплата в МИД составляет около 36 тыс. грн. От 19,5 до 36 тыс. грн в среднем получают чиновники всех украинских министерств. Среди относительно "бедных" ведомств – Минрегионстрой. Его служащие в среднем зарабатывают 19,5 тыс. грн. Для сравнения, в достаточно крупном Министерстве социальной политики в среднем платят 26,2 тыс. грн.

В список "бедных" министров также попал глава минюста Павел Петренко. В декабре он заработал 47,9 тыс. грн (в 3,3 раза меньше зарплаты зама министра экономического развития и торговли).

Сколько зарабатывают украинцы и как повысят выплаты

В Украине в следующем году средняя зарплата может составить 10 395 грн, такие оценки опубликовало Минэкономразвития в консенсус-прогнозе за декабрь. Инфляция в 2019-м, напоминает аналитик Егор Комов, составит 9%. При этом в среднем в этом году заработная плата будет на уровне 8,8 тыс. грн. Рост до 10,4 тыс., считает эксперт, позволит не только компенсировать инфляцию, но и увеличить реальные доходы населения.

Как подсчитал OBOZREVATEL, в январе 2019 года средняя заработная плата составит 9,2-9,3 тыс. грн (с учетом, что рост минималки на 11% незначительно покроет традиционный провал). До июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% в месяц. Таким образом, вернуться к показателю в 10 тыс. грн средней зарплаты по стране удастся только в мае 2019 года. После этого возможен очередной скачок сразу на 4-5%.

До декабря украинцы в среднем будут зарабатывать около 10,7 тыс. грн, в декабре зарплата может сразу подскочить до 12 тыс. грн, но при этом снова обвалиться в январе 2020-го. Глубина такого отката будет зависеть от того, насколько в Украине увеличат минимальную заработную плату к тому моменту.

Пенсии повысят в 2019-м еще трижды: в марте, июле и декабре. Летом прибавка составит 67 грн, а в декабре – 74 грн. Наиболее ощутимое повышение ожидается в марте. Оно ориентировочно может составить 17-20% действующей выплаты.

К примеру, после перерасчета в 2017-м, украинец со средней заработной платой и 40 годами стажа получает примерно 1505 грн. В марте 2019-го, с учетом обновленного показателя заработной платы, эту пенсию могут увеличить до 1761 грн (на 256 грн).

С такими же условиями, но с зарплатой в два раза выше средней, украинец на данный момент получает пенсию в размере 3011 грн. В марте 2019-го такую выплату могут повысить до 3523 грн (на 512 грн).

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