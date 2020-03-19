Как украинцам оформить пенсию во время карантина: пошаговая инструкция

В Украине во время карантина пенсионерам лучше оформить себе выплаты с помощью онлайн-портала.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ напоминают, что большинство услуг можно получить онлайн. Для этого не нужно идти в отделение. Так, на веб-портале Пенсионного фонда можно:

подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.);

проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;

подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/ уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;

подать обращение (предложение и т.д.);

активировать услугу бесплатного СМС-информирование (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

При этом жители т.н. "ДНР и ЛНР", которые ранее пересекали пропускные пункты для получения пенсий, теперь смогут это сделать только при наличии прописки на подконтрольной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплата пенсий в Украине во время карантина из-за коронавируса будет проходить в обычном режиме. А получатели субсидии не потеряют ее, если допустят небольшую просрочку при оплате коммуналки.

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