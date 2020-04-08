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8 апреля • обновлено в 10:01
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Как украинским пенсионерам оплатить коммуналку на карантине: Кабмин предпринял ряд мер

1.6т
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Кабинет министров призвал пенсионеров оплачивать коммунальные услуги дистанционно, для этого он принял ряд решений, чтобы обезопасить людей преклонного возраста в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщил во вторник, 7 апреля, правительственный портал.

Так, оплатить жилищно-коммунальные услуги пенсионеры могут дистанционно – через существующие онлайн-сервисы. Также в ближайшие дни сделают доступной оплату жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и "Укрпошту".

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"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрируется в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", - сообщили в правительстве.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги пенсии Кабинет министров Украины
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