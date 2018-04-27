Как Украина торгует с Россией: интересная цифра

Доля России в общем объеме торговли Украины со странами СНГ составляет более 60%.

На втором месте по этому показателю – Беларусь, доля которой составляет более 23%, - сообщили "Обозревателю" в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Доля стран СНГ в общем объеме торговли Украины составляет 19,8%", при этом доля России в общем объеме торговли Украины со странами СНГ составляет 60,6%, Беларуси – 23,6%, Молдовы – 4,4%, Азербайджана – 4,2%, Казахстана – 3,8%, - рассказали в ведомстве.

По данным Минэкономразвития, в 2017 году внешний товарооборот товарами со странами СНГ составил 18 миллиардов долларов США, "что на 26% выше по сравнению с 2016 годом".

Экспорт по сравнению с 2016 годом увеличился почти на 15% и составил 6,9 миллиарда долларов, импорт также существенно возрос – более чем на 37% - и в 2017 году составил 11,5 миллиардов долларов.

В министерстве также уточнили, что режим свободной торговли Украины со странами СНГ регламентируется несколькими положениями, в частности, договором о зоне свободной торговли, ратифицированном Украиной 30 июля 2012 года. При этом 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке отказалась от выполнения своих обязательств по договору.

Новости МИД Украины пояснил нюансы с СНГ

Кроме того, 6 июля 2011 года Украина ратифицировала Правила определения страны происхождения товаров в Содружестве независимых государств.

Как писал "Обозреватель", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что прекращение сотрудничества с Содружеством независимых государств не повлияет на экономику Украины.