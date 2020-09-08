Украина сможет восстановить экономику Донбасса и вывести из упадка: каков реальный план

На днях глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что Украине после возвращения неподконтрольных территорий следует восстанавливать с ними экономические связи, чтобы "сшить" оккупирован регион со страной. Некоторые СМИ преподнесли это как идею снять экономическую блокаду с ОРДЛО уже сейчас. Гайдай это опроверг.

Экономисты говорят, что восстанавливать регион до состояния "как было в 2013 году" нет смысла – государство, скорее всего, сначала попытается хотя бы обеспечить людей работой. А вот с этим могут возникнуть большие проблемы – 2/3 шахт в регионе затоплены, а у предприятия, что до сих пор работают, придется делать миллиарде вложения.

OBOZREVATEL выяснил, что же предлагал глава Луганщины, и с чем столкнется Украина, когда вернет неподконтрольные территории.

Чему завидуют украинцы из оккупированных районов

Гайдай считает, что Украина должна восстанавливать экономические связи с территориями Донбасса, которые пока неподконтрольные. Без этого область ежегодно теряет около 2,4 млрд грн, которые раньше получала в виде местных налогов, и не может продвигать интересы Украины среди местного наслення. Его слова отдельные СМИ подали с заголовками о призыве к снятию с ОРДЛО экономической блокады.

Однако в комментарии OBOZREVATEL Гайдай пояснил, что говорил не о торговле с террористами, а о будущем возврате Донбасса в состав Украины.

"Пока гибнут наши военные (а мне сегодня пришла справка, что у нас от вражеской пули погиб боец), пока во время пожаров оккупанты не дают нам возможность использовать самолеты, чтобы мы могли быстро потушить огонь, из-за чего он распространяется на огромные территории – до тех пор никакой речи о восстановлении экономических связей не может быть. Ведь сейчас торговать – это давать террористам деньги на оружие", – пояснил Гайдай.

Нормальная жизнь подконтрольных территорий (те же отремонтированные дороги), по словам Гайдая, производят на жителей оккупированных районов очень сильное впечатление.

"Они говорят – как у вас хорошо, у нас такого нет. И в их сознании начинает что-то меняться. Не надо забывать, что шесть лет подряд им пропаганда круглосуточно промывала мозг. Наши спецслужбы ловят 20-летних диверсантов. То есть, они попали в среду пропаганды 14-летними детьми. Поэтому я и говорю, что когда мы вернем наши территории, мы должны восстанавливать там торговлю, экономические связи, чтобы таким образом "привязывать" людей к Украине", – подытожил глава Луганщины.

Как Украина может восстанавливать Донбасс

Экономист, координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов считает, что восстановить можно любые территории – все зависит от программы реинтеграции. Однако, по его мнению, возвращать Донбасс до состояния "как было в 2013 году" Украина не будет.

"Потому, что там были убыточные и заброшенные предприятия, шахты, а часть предприятий вырезали. Поэтому говорить о полном восстановлении предприятий неуместно. Соответственно, пока трудно оценить размер необходимых инвестиций", – сказал Блинов.

Вид на Авдеевский коксохимический завод, ноябрь 2019 года

Начинать восстановление экономики региона, по его словам, следует с того, чтобы обеспечить людей работой.

"Это означает, что государство должно планировать, что оно вернется на такие-то предприятия. Затем следует просчитать, что частный бизнес вернется на такие-то предприятия. Далее следует оценить, как на это будет реагировать малый бизнес и сфера быта. Возможно, будет принято стратегическое решение о построении 2-5-10 новых предприятий, которые дадут рабочие места. Также нужна инфраструктура, дороги", – пояснил экономист.

Он добавил, что оценивать, сколько на это будет нужно денег, пока трудно: чиновники запросто могут как выделить несколько миллионов гривен, так и "разогнать аппетит", для которого мало и всего бюджета государства.

Что осталось от промышленности Донбасса

На практике восстановить рабочие места на Донбассе будет трудно, ведь оборудование многих предприятий "власть ЛДНР" порезала на металл или вывезла в Россию. А по словам председателя Независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынко, за последние шесть лет в регионе было затоплено две трети шахт.

А учитывая, что большинство шахт и заводов в Донбассе были связаны с другими производственными цепочками, даже уцелевшие предприятия вернуть к нормальной работе тоже может быть трудно.

Донецкий металлургический завод, февраль 2017 года.

Небезосновательность этих опасений в разговоре с OBOZREVATEL подтвердил и народный депутат, бывший генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов. Он объяснил, что в предприятия, которые сохранились, после "национализации" новое руководство перестало вкладывать деньги. А это – прямой путь к их упадку.

"В целом можно сказать, что по металлургии состояние плачевное. Насколько я знаю, финансирования и ремонтов никаких нет. Недавно читал, что из металлургического завода "Донецксталь" оборудование Siemens хотят перевезти на Енакиевский металлургический завод. Потому что последний почти угробили – пожары были то в одном цеху, то в другом. Если эти территории в ближайшее время мы не сможем реинтегрировать, то проще будет новые предприятия построить, чем ремонтировать", – сказал Магомедов.

Он считает, что Украине без внешних инвестиций привести эти предприятия в нормальное состояние будет очень сложно.

"Все будет зависеть от политики и усилий государства. Народное хозяйство восстанавливалось и после более разрушительной войны. Можно и за пять лет восстановить, а можно и за пятдесят, если делать это спустя рукава. Если это все пять лет шло вниз, то нужны будут кратные усилия, чтобы все довести до ума", – подытожил Магомедов.

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