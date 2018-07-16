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Николай Коваль
Николай Коваль
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Еще один шаг к энергонезависимости: как Украина может вырваться из лап России

2.3тЧитать новость на украинском

Энергетическая независимость Украины - цель, правильность которой не вызывает ни у кого сомнений. Государство предпринимает определенные шаги по этому направлению, но скептики все еще твердят о рискованности такого курса. Однако рисковать стоит.

На днях стало известно, что китайская корпорация CNEIC готова войти в проект совместного предприятия по производству ядерного топлива в Украине. Но существует сразу несколько препятствий.

Читайте о сложившейся на рынке ядерного топлива ситуации в материале OBOZREVATEL.

Чемодан без ручки

История со строительством завода по производству ядерного топлива в Украине длится уже почти 8 лет. Сама идея зародилась еще в 2010 году - период раннего Януковича, когда все совместные проекты с Россией воспринимались властью на ура. Участие в проекте принимал украинский госконцерн "Ядерное топливо" и российская ОАО "ТВЭЛ".

Стройку начали только в 2013 году, что, как показало время, было ошибкой. Аннексия Крыма и агрессия России на Донбассе привели к разрыву отношений с соседями и в 2015 году недостроенный завод остался стоять чемоданом без ручки.

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Закрыть проект насовсем не получалось из-за договора между "Ядерным топливом" и "ТВЭЛ". Да и деньгами обе стороны уже вложились. Так бы и стояло недостроенное предприятие в Кировоградской области, если бы не появление третьей стороны.

Почему об этом вспомнили сейчас?

10 июля в СМИ появилась информация о том, что министр энергетики Украины Игорь Насалик якобы написал официальное письмо на имя первого замдиректора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова, в котором указал, что между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Как утверждали журналисты, речь шла в том числе и о возобновлении проекта по строительству завода по производству ядерного топлива, что у многих вызвало легко объяснимое возмущение: "Как это мы будем сотрудничать с Россией, которая с нами воюет?"

Впрочем, оказалось, что все не так страшно. Как объяснили OBOZREVATEL в пресс-службе министерства энергетики, письмо Комарову из "Росатом" действительно писали и в нем даже шла речь о многострадальном проекте, но вот контекст был совершенно другой. Российскую сторону пригласили на встречу в Брюссель для участия в трехсторонних переговорах с китайской компанией China Nuclear Fuel Corporation.

Известно, что азиаты давно хотят выкупить у россиян их долю. А в июне 2018 года инициировали встречу, на которой собираются поднять этот вопрос.

"В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций АО "ТВЭЛ" и определения первоочередных шагов сотрудничества", - сообщили в министерстве.

Какие могут возникнуть проблемы?

В первую очередь трудности могут возникнуть с россиянами. С точки зрения логики, им нет смысла упираться, поскольку вложенные в строительство завода деньги желательно отбить. Если политическая ситуация в ближайшее время не поменяется, то предложение от китайцев может стать тем спасительным кругом, за который нужно хвататься.

Это если судить с точки зрения бизнеса и логики. Однако есть второй момент - политический. Во-первых, Кремль просто не заинтересован в том, чтобы Украина построила этот завод без участия России и уменьшила энергетическую зависимость от нее. В таком случае "Росатом" может согласиться и на финансовые потери - казна не обеднеет.

Еще одна причина, по которой россияне могут решить не спешить продавать свою долю, это выборы. В 2019 Украину может ждать полная смена власти. Если к руководству страной придут "нужные" России люди, то дело может повернуться совсем другим боком. Такое в Украине ведь тоже не редкость.

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Пока что "Росатом" еще не высказывал свою позицию по этому вопросу, а в случае отказа Украине останется пытаться разрывать договор через суд. Впрочем, времени это займет много и не факт, что китайцы согласятся ждать так долго.

Почему этот завод нужен Украине?

В Украине функционирует 15 энергоблоков атомных электростанций, которым нужно ядерное топливо. До 2014 года Киев закупал ядерное топливо в основном у российской ТВЭЛ. Аргументация была простая - дешевле и подходит для станций, построенных еще при Союзе.

С началом войны стало понятно, что Украине нужно менять стратегию, поскольку россияне могли злоупотребить своим положением. Тогда на первый план вышла американская компания Westinghouse, с которой в 2014 году "Энергоатом" заключил договор на поставки.

По состоянию на начало 2018 года ядерное топливо производства Westinghouse эксплуатируется на двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС и на четырех энергоблоках Запорожской АЭС.

Для оставшихся девяти топливо продолжают закупать у ТВЭЛ, но Порошенко уже заявил, что с целью уменьшения энергетической зависимости от РФ уже в ближайшие годы 55% ядерного топлива будет покупаться у компании Westinghouse.

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Как результат, в конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали контракт о продлении договора на поставку ядерного топлива в Украине до 2025 года. Кроме того, по новому соглашению, с 2021 года на американское топливо перейдет еще один реактор. Выходит семь, а еще восемь остаются за российским поставщиком.

Так что об освобождении Украины от соседской энергозависимости говорить пока рано. И вот здесь нам мог бы пригодиться завод по производству ядерного топлива.

Представляете себе, какие перспективы это может открыть перед нами? Во-первых, по действующим контрактам Украина до сих пор ежегодно перечисляет по 400 миллионов $ на счета страны-агрессора. Оставить их без денег - что может быть лучше?

Во-вторых, со временем, может быть, Украина сама станет поставщиком, если качество топлива будет достаточно высоким. Тогда перед нами откроются ошеломительные перспективы. Есть ради чего постараться.

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Автор
Николай КовальНиколай Коваль
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А постоянный скулёж по поводу сохранения транзита агрессорского газа это тоже, видимо, ради независимости от России
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