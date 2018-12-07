Как у украинцев за долги забирают квартиры: кто рискует

У украинцев по решению суда имеют право забрать квартиру и любое другое имущество. На данный момент "служители Фемиды" рассматривают десятки дел по ипотекам, которые украинцы еще оформляли до кризиса.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Еще до кризиса 2008-го и до скачка курса доллара в 2014-м украинцы активно оформляли валютные ипотеки. Ставки по таким кредитам, к примеру, еще в 2007-м были на уровне меньше 4% в год. И именно среди валютных должников самое большое количество "просрочек".

Некоторые суды длятся десятилетиями. К примеру, несколько дней назад на торгах государственной площадки СЕТАМ продали двушку на Печерском спуске. Владелица жилья, как говорится в решении суда №757/20417/15-ц, в 2007-м взяла кредит в ОТП Банке на $192 тыс.

После нагрянул кризис, подскочил курс доллара, и женщина перестала выплачивать свой долг. Тело кредита в пересчете по обновленному курсу составило 4 млн грн. А вот штрафные санкции и пени, которые "накапали" за этот срок, достигли 14 млн грн. В результате долг многократно увеличился. В прошлом году квартиру должницы продали на государственных торгах уже за $42 тыс. Она лишилась жилья и осталась должна банку еще около 17 млн грн.

Как забирают квартиры украинцев pixabay

И таких должников, судя по реестру судебных решений, десятки, а то и сотни. "Простить" миллионные долги банки не могут, поэтому в судах пытаются доказать свою правоту и с помощью судебных исполнителей продать все имущество клиента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начал действовать механизм BankID. Он позволяет, не выходя из дому, получать доступ к более 70 административным и банковским услугам. Соответствующее постановление Нацбанка Украины "О системе BankID Национального банка" вступило в силу 5 ноября 2018 года.