Как тратить на треть меньше: важные советы

Украинцы не следят за своими покупками и львиную часть дохода тратят впустую, отмечают эксперты. При этом, чтобы значительно сократить расходы, достаточно руководствоваться всего лишь несколькими простыми советами.

OBOZREVATEL разобрался, как правильно распоряжаться семейным бюджетом.

Правильно считаем расходы

К чему стремиться: до 30% тратить на питание, до 40% - откладывать на крупные покупки и на "черный день".

За счет чего сэкономить: спонтанные покупки, готовая еда, кофе, сигареты и алкоголь.

Семейный бюджет нужно обязательно планировать, уверен финансовый консультант Владимир Мазуренко. Чтобы упорядочить свои расходы, начать нужно с самого простого – хотя бы в течение одного месяца записывать все покупки: на что и сколько потратили.

"Очень часто человек сразу говорит: "Да как мне экономить, когда я еле свожу концы с концами". Но потом вместе берем этот список, начинаем считать и оказывается, что как минимум 30% можно смело вычеркивать без особого вреда", - отмечает он.

В среднем, по словам Мазуренко, типичный офисный сотрудник в столице как минимум 400 грн в месяц тратить на кофе, 700 грн – на обеды и 500 грн – на вредные привычки. Если избавиться от спонтанных покупок, носить с собой обеды и пить кофе дома, за месяц в таком случае можно сэкономить как минимум 2 тыс. грн.

Без спонтанных покупок. Перед походом в супермаркет нужно обязательно составить список продуктов и перед этим поесть, советует финансовый консультант Алексей Половинкин. Голод подталкивает к необдуманным расходам, в корзине может оказаться лишняя пачка печенья или колбаса, на которую вы бы не обратили внимание, будучи сытым. Также не стоит обращать внимание на скидки (только при условии, если это акция не на тот товар, который вы и так планировали приобрести) и стараться при входе в супермаркет сразу идти к нужному отделу, не обращая внимание на товары по дороге.

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Без утреннего кофе и сигарет. Каждый день покупая чашку кофе, за месяц на любимый напиток можно потратить около 400-500 грн. Если приобрести домашнюю кофе-машину, за 3-4 месяца такая покупка полностью окупиться и начнет приносить экономию. Также, согласно данным Государственной службы статистики, больше 4% дохода украинцы тратят на сигареты и алкоголь. Для семьи с двумя средними зарплатами в Киеве это около 500 грн. Таким образом, только за счет кофе и вредных привычек можно сэкономить еще около 1 тыс. грн.

Без еды вне дома. Еще один враг семейного бюджета – готовая еда. Если вместо того, чтобы ходить на обед в кафе, носить готовые обеды из дома, или вместо покупки уже приготовленной еды в супермаркетах – покупать продукты, можно не только сэкономить, но и обезопасить себя от некачественной или просроченной продукции.

Также в целях экономии эксперты советуют полностью отказаться от походов в рестораны или кафе и покупать ровно столько еды, сколько вам необходимо. Как рассказывают в Институте демографии и социсследований, до 30% купленных продуктов украинцы просто выбрасывают.

Избавившись от лишних расходов, эксперты советуют делить месячный доход на три части – обязательные расходы (коммуналка, питание и т.д.), желаемые (то, без чего можно обойтись – походы в кино, отдых и т.д.) и сбережения. И при этом откладывать следует от 10 до 40% месячного дохода, а на "обязательные расходы" при правильном планировании и средней заработной плате, должно уходить не больше 40%.

Новости В Украине стремительно растут расходы на пенсии и субсидии

"Согласно моей практике, только 5% понимают, что нужно откладывать и сберегать. А остальные 95% живут сегодняшним днем. В США, в Европейском Союзе есть понимание, что часть доходов нужно сберегать. Особенно это видно по американцам. У них развито кредитование, и они понимают, что если завтра не будет денег на взнос по кредитам, они могут лишиться машины, дома и т.д. Поэтому они очень дисциплинированны в своих расходах", - рассказывает Алексей Половинкин.

Как украинцы тратят деньги, и есть ли возможность сэкономить

Средняя зарплата в Киеве, по данным крупного кадрового портала, составляет 12,4 тыс. грн. Семья с двумя взрослыми в столице со среднем достатком – на питание, согласно усредненным данным Госстата, может тратить 11,7 тыс. грн, на сигареты и алкоголь – 570,4 грн, на одежду и обувь – 1636 грн, на здоровье – 1066 грн. Правда, указанные цифры – всего лишь усредненные показатели. Реально же структура расходов в первую очередь зависит от их размера. Чем меньше доход, тем больше уходит на продукты. Именно по этому показателю и можно определить уровень достатка. Если больше 50% приходится тратить на питание: семья либо переедает, либо относится к малообеспеченным.

"В Украине всегда была высокая доля расходов на питание. К какой-то мере это относится к традициям питания. Покупаем больше, чем надо. Различные, иногда нерепрезентативные, опросы все-таки показывают, что до 30% купленной еды уходит в отходы", - поясняет ученая Людмила Черенько.

На коммунальные услуги украинцы тратят в среднем 15,1% дохода, а на образование – 1,3%, говорится в официальной статистике. "Что интересно, сложилась такая ситуация, что чем беднее человек, тем больше он тратит на питание в процентном соотношении и тем меньше - на коммунальные услуги. Это связано с программой субсидий. В среднем с субсидией украинцы платят 15% за коммуналку, но если речь идет о пенсионерах, то это может быть и 6%. Формула так составлена, что с уменьшением дохода снижается и размер обязательного платежа", - отмечает Владимир Мазуренко.

Эксперты сходятся во мнении: в случае, если доход не позволяет экономить, стоит серьезно задуматься о том, чтобы поменять работу или найти дополнительный заработок.