Как Трамп сколотил богатство: раскрылась ''афера века''

Президент США Дональд Трамп получил не менее 413 миллионов долларов по наследству от отца. При этом деньги были "заработаны" путем уклонения от налогов.

Об этом пишет The New York Times. "Президент Трамп участвовал в сомнительных схемах налогообложения в течение 90-х лет, включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило долю, которую он получил от своих родителей", - утверждают авторы статьи.

Отмечается, что Трамп вместе с родственниками создали фиктивную корпорацию, чтобы замаскировать миллионы долларов в подарки от своих родителей.

Кроме того, нынешний американский президент помог своему отцу сделать неправильные налоговые отчисления, благодаря чему они не оплатили миллионы долларов налогов.

"Он также помог выработать стратегию недооценки родительской недвижимости на сотни миллионов долларов в налоговых декларациях, резко уменьшив налоговый счет, когда это имущество передали ему и братьям и сестрам", - отмечается в статье.

Родители президента Фред и Мэри Трамп передали своим детям более 1 миллиарда долларов, за что должны были бы заплатить минимум 550 миллионов долларов за 55-% налоговой ставкой, которая накладывается в США на подарки и наследство. Однако, как выяснилось, они заплатили только 5%.

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Адвокат президента США Чарльз Дж. Хардер опровергает все обвинения.

"Не было никакого мошенничества или уклонения от уплаты налогов. Факты, на которых Times базирует свои ложные утверждения являются неправдивыми", - говорится в заявлении.

Как сообщал , в США вышла книга "Страх" о напряжении в администрации американского президента Дональда Трампа, и о том, как команда пытается обуздать необразованность и импульсивность лидера Штатов.