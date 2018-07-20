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Как спасти лес в Украине: появился четкий план

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Разработан четкий план по борьбе с контрабандой леса в Украине.

Он состоит из пяти пунктов. Об этом OBOZREVATEL рассказал народный депутат от Радикальной партии, автор законопроекта о криминализации контарабанды Виктор Галасюк.

"Мы разработали четкий план. Во-первых, нужно продолжить на 50 лет мораторий на экспорт леса-кругляка. Во-вторых, это криминализация за контрабанду леса. По этому закону мы ждем подпись президента Петра Порошенко", - отметил нардеп.

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По его словам, третий пункт - поручения фискальной службе (полный осмотр вагонов с дровами и т.д.).

"Четвертое, закон о рынке леса, который уничтожит коррупцию и схему лесхоза, обеспечит деревом реальных производителей в Украине. Пятое, реформа сельскохозяйственного комплекса Украины и восстановление лесов", - подытожил Галасюк.

Напомним, ранее СМИ детально описали, как в Украине борются с незаконной вырубкой леса.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе, Нацполиции и Госгеокадастру проверить все лесхозы на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса.

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Темы
ЭксклюзивВырубка леса в Украине
Персона
Виктор Галасюк
Место
Украина
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