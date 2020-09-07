Дело Приватбанка: вскрылась реальная цель изъятия денег Суркисов

Украинские бизнесмены Суркисы утверждают, что изъятие их денег при национализации Приватбанка было ширмой, а в реальности это было сделано с целью шантажа.

Об этом сообщает издание "Гордон". Утверждается, что таким образом пытались отжать долю Игоря Суркиса в телеканале "1+1" в обмен на возврат "национализированных" денег.

"Последние годы Приватбанк и многие официальные лица Украины неустанно вторят, мол, деньги с депозитных счетов этих компаний были изъяты государством законно в рамках национализации ПриватБанка в 2016 году, назад дороги нет и нечего ворошить прошлое. Суркисы утверждают, что изъятие денег при национализации было ширмой, а в реальности деньги были изъяты с целью шантажа Игоря Суркиса – подарить долю Игоря Суркиса в телеканале "1+1" в обмен на возврат "национализированных" денег", – сказано в статье.

При этом 2 сентября Печерский суд установил порядок принудительного исполнения судебного решения, согласно которому Приватбанк должен вернуть тело депозита и насчитанные проценты в пользу шести британских компаний, чем подтвердил решения всех предыдущих судов, принятые еще в 2017 году.

Отмечается, что Английский суд направил документы по иску Игоря Суркиса и шести британских компаний против пятого президента Украины и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Не сложно предположить, что этот иск касается отстаивания версии Суркисов о настоящих причинах изъятия денег шести британских компаний Суркисов при национализации Приватбанка, то есть шантажа. Кейс обещает быть интересным, ничего подобного (пока) новейшая политическая история Украины не знает", – пишет издание.

По версии Суркисов, к шантажу против них причастна Гонтарева. Судя по обнародованному скриншоту с сайта Английского суда, Валерия Гонтарева в курсе предъявленного иска, поскольку уже выбрала себе юридического представителя по этому делу – юридическую компанию WilliamGrace.

Другие нюансы в деле Суркисов против Приватбанка

"Второй важный момент – это сумма изъятых у шести британских компаний Суркисов денег, которая в общей сумме составляет порядка $350 млн "тела" депозита и насчитанных процентов. Технически шесть британских компаний Суркисов были лишены средств из-за признания их связанными с акционерами Приватбанка. Соответствующее решение специальная комиссия Нацбанка Украины приняла 13 декабря 2016 года", – пишет издание.

Такое решение НБУ раскритиковали.

"Вкратце, абсурдность такого решения состоит в его искусственной избирательности, полной необоснованности и элементарном неумении (или нежелании) посчитать долю участия Игоря Суркиса в акционерном капитале телеканала "1+1". Однако это решение повлекло за собой реальную утрату собственником своих законных средств", – сказано в статье.

Стоит отметить, что комиссию возглавляла Екатерина Рожкова, а в состав входили заместитель главы Нацбанка Яков Смолий, а также начальники профильных подразделений центробанка.

"Следовательно, с учетом высочайшей профессиональной квалификации, члены указанной комиссии не могли не понимать, что они принимают избирательное и совершенно необоснованное решение. На практике в Украине принятие такого решения без ведома руководителя государственного органа представляется фантастикой: чиновник любого ранга и достатка скорее уволится или хотя бы заболеет – лишь бы не участвовать в принятии такого рода решений. Конечно, исключением может быть либо личная заинтересованность, либо давление со стороны руководства. Таким образом, крайне маловероятно, что шесть британских компаний Суркисов были признаны связанными с акционерами ПриватБанка без ведома или вводной со стороны Валерии Гонтаревой", – отмечает автор материала.