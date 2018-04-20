Как сэкономить на продуктах: украинцам назвали два способа

В Украине в марте индекс цен на продукты питания, по сравнению с февралем, вырос на 1,1%, а с начала года – на 4,2%. В связи с этим украинцам озвучили два способа сэкономить.

Самые распространенные схемы - это закупки оптом и "вскладчину", пишет "Сегодня".

"Один из наиболее распространенных способов экономить – закупать продукты и хозяйственные товары оптом, то есть ходить/ездить за покупками на оптовые рынки и склады. В периоды кризисов и тяжелых экономических ситуаций число покупателей на оптовых рынках, базах и складах растет в разы", - пишет издание.

Цены в оптовых торговых точках могут отличаться от розничных в 1,5-2 раза. Правда, в оптовых покупках есть одно неудобство: как правило, чем ниже цена, тем больше упаковка, которую нужно купить.

При этом, чтобы получить небольшое количество товара по оптовой цене, украинцы все чаще организуют "покупку вскладчину".

"Инициатор покупки бросает клич, собирает заказы и покупает оптовую упаковку товара сразу для нескольких человек – знакомых, родственников, соседей или коллег, а то и просто незнакомых людей", - пишут журналисты.

Новости Украинцам предрекли скачок цен на главный продукт

Такие объявления о совместных покупках можно встретить на подъездах домов, в группах Facebook, которые объединяют жителей домов и целых микрорайонов.

Как сообщал "Обозреватель", в мае 2018 года миллионы украинцев останутся без субсидий в результате перерасчета. Кроме того, эксперты прогнозируют возможное подорожание бензина, при чем рывок может составить около 5 грн.