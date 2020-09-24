Шантажист и спекулянт: как разбогател и потерял бизнес Павел Фукс

Российский предприниматель Павел Фукс оказался связан с данными крупнейшей утечки из финансовой разведки США. Журналисты вспомнили, как ему удалось сколотить свое состояние в России в 90-е годы.

Forbes рассказал, как олигарх создал свою бизнес-империю, почему потерял ее и чем занимается сейчас.

В конце 2000-х Павел Фукс считался одним из самых влиятельных московских девелоперов. Портфель его компании MosCityGroup составлял около 7 млн кв.м. Но из-за проблем с долгами Фукс к середине 2010-х был вынужден продать российские активы и вернуться в Украину. Сегодня претензии к Фуксу есть у российских и казахстанских силовиков. В России его обвиняют в хищении денег дольщиков при строительстве двух жилых комплексов, в Казахстане подозревают в хищении у БТА-Банка — вместе с экс-владельцем банка Мухтаром Аблязовым Фукс начинал строить башню "Евразия".

Спекулянт и посредник

Свои первые деньги выпускник Харьковского национального университета строительства и архитектуры Павел Фукс сколотил в начале 1990-х на спекуляциях. Больше десяти лет назад он вспоминал, что одной из первых его коммерческих операций была продажа сигарет Winston. Вместе с партнерами Фукс купил партию сигарет за $200 000, и пока поставка дошла до Харькова, из-за инфляции ее стоимость выросла почти втрое.

В 1992 году 20-летний Фукс устроился советником гендиректора компании "Торговый дом "Интрада". Эта компания поставляла в Украину оргтехнику и компьютеры. Должность была формальная, объяснял сам Фукс. Подробности тех лет и имена партнеров он не смог вспомнить, сославшись на то, что в то время активно занимался боксом.

В 1994 году Фукс перебрался в Москву и основал собственную компанию "Союз инвест", которая, как он вспоминал, помимо техники торговала спиртом и водкой. Со временем масштаб бизнеса вырос — Фукс начал участвовать в цепочках взаимозачетов между бывшими советскими промышленными предприятиями. Например, он участвовал в бартерных сделках между структурами "Газпрома" и белорусского "Белтрансгаза". Сам олигарх рассказывал, что белорусская компания нередко платила "Газпрому" продукцией, например, тканями или мебелью. Если "Газпром" отказывался принимать такую оплату, "неликвид" нужно было перепродать, и на вырученные деньги купить то, что интересовало газовую монополию.

Еще одним контрагентом Фукса был российский производитель ядерного топлива концерн "ТВЭЛ", предприятия которого не всегда могли расплатиться с поставщиками. Олигарх поставлял им нефтепродукты или уголь в кредит. Однажды предприятия "ТВЭЛ" не смогли вовремя заплатить Фуксу, и он приехал договариваться в главный офис холдинга.

Там сослались на крупный долг, который "ТВЭЛ" не возвращает оператор украинских АЭС "Энергоатом". "Я пришел в главный офис, а они говорят: "Нам не платят х*хлы", — вспоминал Фукс. — Я говорю: "Это мои земляки". В итоге я у них купил $60 или $62 млн долгов "Энергоатома" перед "ТВЭЛ". После этого Фукс на несколько месяцев переехал в Киев и смог добиться того, чтобы с ним расплатились крупнейшие должники "Энергоатома". Для этого пришлось встретиться с Юлией Тимошенко, которая в декабре 1999 года заняла пост вице-премьера Украины и стала курировать топливно-энергетический комплекс.

Фукс вспоминал, что потребовал у Тимошенко передать ему долги крупнейших промышленных предприятий Украины и даже прибегнул к шантажу. Как раз в это время Запорожская АЭС должна была менять отработавшее ядерное топливо на свежее — для этих целей "ТВЭЛ" направила в Украину спецвагон с тепловыделяющими элементами. Фукс якобы добился, чтобы вагон остановили на границе. "В итоге я получил возможность собрать деньги с промышленных потребителей электроэнергии", — утверждал Фукс. Тогда же он познакомился с бизнесменом Игорем Коломойским, чьи предприятия потребовали у Фукса скидку в 10%. Фукс уступил, а между бизнесменами завязалась дружба.

С конца 1990-ых Фукс дружит с Коломойским.

К концу 1990-х экономическая ситуация в бывших советских республиках начала выправляться, и услуги посредников вроде Фукса становились все менее востребованными. Тогда бизнесмен и обратил внимание на девелопмент. "На мой взгляд, это тот вид бизнеса, который дает уникальную возможность практически сразу же увидеть результат своих усилий, воплотить в бетоне, стали и стекле волю сотен людей", — объяснял он причины своего интереса к рынку.

Девелопер

"Иди, сфоткайся с ними со всеми!", — восклицал Дональд Трамп, указывая на окружавших его звезд американского истеблишмента. Так, по словам Фукса, нынешний президент США встретил его на одной из вечеринок в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в конце 2000-х. С Трампом бизнесмен познакомился в 2005 году и загорелся идеей построить в Москве Trump Tower. Будущий президент США, по словам Фукса, затребовал $20 млн за франшизу, Фукс счел эту цену завышенной. Впрочем, бизнесмену тогда было чем заняться — у него уже были два проекта в "Москва-Сити".

По словам Фукса, дорогу в девелопмент ему открыл основатель "Ингеокома" Михаил Рудяк. Бизнесмены познакомились в 1998 году и долгое время "просто общались". В 2003 году Фукс предложил Рудяку объединить усилия. На тот момент у Фукса уже был скромный опыт в девелопменте — он построил два коттеджных поселка на Рублевке. Партнеры создали на паритетных началах компанию "Ингеоком-Инвест", куда Рудяк передал две площадки — проекты строительства бизнес-центра на Павелецкой и Болотной площадях. Еще одним партнером Фукса был бизнесмен Александр Тер-Аванесов, в 2006 году ставший сенатором от Костромской области. Вместе с Тер-Аванесовым Фукс инвестировал в строительство торгового центра "Калужский", они также были совладельцами компании "Техинвест", которая в 2002 году стала застройщиком одного из участков на территории будущего "Москва-Сити".

Как рассказывал Фукс, заняться этим проектом его уговорил вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе. Тот якобы искал инвестора на последний незанятый участок в будущем деловом центре (N12) и сначала предлагал его Рудяку, а после того, как основатель "Ингеокома" отказался, несколько раз встретился с Фуксом. Фукс рассказывал, что долго сомневался, стоит ли браться за проект — в идею "Москва-Сити" тогда почти никто не верил. Но решил рискнуть. За опцион на право застраивать участок N12 "Техинвест" заплатил московскому правительству около $7 млн. "Мы были в числе первооткрывателей "Москва-Сити" наряду с такими компаниями, как Mirax Group, Enka, Capital Group. Перенимали зарубежный опыт в Нью-Йорке и Канаде", — хвастался позже Фукс.

Вскоре в проекте появился еще один партнер. В 2003 году в Москву перебрался бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов. На родине Аблязову принадлежал крупнейший казахский банк "ТуранАлем" (в 2008 году переименован в БТА Банк), в России он начал строить девелоперскую группу "Евразия". На одном из проектов, Аблязов познакомился с Фуксом — между бизнесменами завязалось партнерство.

"Когда он вышел на московский рынок, у него не было знаковых проектов, но были деньги. Я решил разделить риски", — объяснял Фукс. Аблязов вошел в проект торгового центра на Павелецкой площади (перед этим Фукс и Тер-Аванесов выкупили его у Рудяка), а также стал совладельцем "Техинвеста", вложив в строительство 70-этажного небоскреба в "Москва-Сити" $150 млн. Именно Аблязову принадлежала идея назвать небоскреб "Евразией".

Партнерство с Мухтаром Аблязовым помогло Фуксу войти в число крупнейших московских девелоперов.

В 2006 году Тер-Аванесов ушел работать в Совет Федерации. Они с Фуксом разделили активы и последний создал группу MosCityGroup. Перед этим партнеры вошли в еще один проект в "Москва-Сити, купив в 2005 году долю в компании "Аква Сити Палас", которая должна была строить на участке N14 аквапарк. Со временем от идеи аквапарка отказались — MosCityGroup начала возводить на участке 60-этажную башню "Империя".

"Москва-Сити" CRE.ru

Застройщиком стала компания "Флэйнер-Сити", которой пополам владели MosCityGroup и кипрский офшор Valtania. В 2011 году СМИ писали, что Valtania представляет интересы экс-главы администрации и зятя президента РФ Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Тогда же глава российского представителя Valtania и муж тети Юмашева Олег Гранкин опровергал эту информацию и называл себя единственным собственником офшора. Гранкин рассказывал, что вошел в проект в 2005 году по приглашению Фукса, которому требовалась помощь в привлечении финансирования. В итоге партнеры смогли получить кредит на 4,5 млрд рублей в банке ВТБ.

Башни "Евразия" и "Империя" были крупнейшими, но не единственными проектами Фукса в Москве. К концу 2000-х MosCityGroup владела отелями "Аэростар", "Будапешт" и "Петр I", а также миноритарным пакетом в спорткомплексе "Олимпийский", планировала застраивать территорию вокруг "Экспоцентра", возводила жилой комплекс Sky House на Мытной улице и элитный поселок в подмосковной Истре. Последние два проекта Фукс приобрел у Capital Group в 2008 году. Тогда же бизнесмен всерьез задумывался об IPO MosCityGroup и в беседе с корреспондентом Forbes рассказывал, что рассчитывает на интерес инвесторов из США, Великобритании и Азии. В 2010 году Фукс также вошел в капитал Совкомбанка братьев Дмитрия и Сергея Хотимских и их партнеров, купив около 21%. Банк был знаком девелоперам "Москва-Сити" и даже поддерживал в кризис некоторые проекты Mirax Group Сергея Полонского. Из-за трудностей последнего акционеры Совкомбанка в итоге получили пул апартаментов в башне "Федерация". Братья Хотимские говорили, что Фукс, став акционером Совкомбанка, неоднократно пытался получить в нем финансирование для своих девелоперских проектов, но получал отказ. А вскоре его бизнес-империя начала рушится.

Должник

Как и по многим московским девелоперам по Фуксу ударил кризис 2008-2009 годов. Но первым столкнулся с проблемами партнер Фукса по башне "Евразия" Мухтар Аблязов. В начале 2009 года казахстанское правительство национализировало БТА Банк, который докапитализировало в кризис, а местная генпрокуратура завела на Аблязова уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества. Экс-министр скрылся от преследования в Великобритании, обвинив президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в захвате его имущества стоимостью $10 млрд.

Достраивать "Евразию" Фуксу пришлось в одиночку. Он выкупил долю БТА Банка в проекте за $50 млн. Но из-за финансовых проблем строительство небоскреба, возведенного до 44-го этажа, было остановлено. В 2011 году Сбербанк потребовал от Фукса вернуть кредит на 5 млрд рублей, выданный в 2008 году на строительство "Евразии". Выплаты около $200 млн требовал Альфа-банк — этот кредит Фукс взял в 2008 году, чтобы выкупить более 500 га земли на Истре у Capital Group. Проблемы не обошли стороной и башню "Империя". В 2012 году компания-застройщик "Флейнер-Сити" Фукса вышла из договора долевого строительства, по которому должна была передать помещения в здании офшору Filtrand Properties Гранкина, задержавшему финансирование проекта. В ответ Filtrand Properties обратилась в суд.

Долг Фукса перед Сбербанком в итоге выкупили структуры миллиардера Сулеймана Керимова F13, он же вскоре стал основным владельцем башни "Евразия". С Альфа-банком удалось подписать мировое соглашение, по которому Фукс обязался выплатить долг до конца 2012 года. Для этого пришлось продать земли на Истре. Разбирательство с Filtrand Properties Гранкина также закончилось мировым соглашением и к 2015 году Фукс продал свою долю в "Империи" группе Solvers Олега Малиса. Тогда же он вышел из капитала Совкомбанка и избавившись почти от всех активов, вернулся в Украину. Сумму долга, который ему пришлось погашать из-за кризиса, распродавая активы, Фукс оценивал в $650 млн.

Сегодня башней "Евразия", которую Фукс начинал строить с Мухтаром Аблязовым, владеет ВТБ.

Но не все бывшие контрагенты Фукса согласны, что он расплатился с долгами. В 2014 году БТА Банк выкупил казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В 2018 году Высокий суд Лондона обязал MosCityGroup выплатить одной из структур БТА Банка $55 млн. Как образовался этот долг? Договорившись в 2009 году выкупить долю БТА Банка в проекте "Евразии" за $50 млн, компания Фукса выплатила только $20 млн, а затем отказалась переводить второй транш. Этим претензии не ограничиваются. Казахские правоохранители считают Фукса ответственным за вывод вместе с Аблязовым денег из БТА Банка и направили запрос в Украину с просьбой оказать содействие в допросе бизнесмена.

Проблемы у Фукса есть и из-за других московских проектов. Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена — к тому моменту он уже покинул Россию и жил в Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House, превратившегося в итоге в долгострой. В начале 2020 года на одном из судебных заседаний адвокат Фукса Сергей Шенкнехт отвергал обвинения в адрес своего клиента: "Все расходы на застройку, а также объемы работ подтверждены документально, в том числе актами выполненных работ. Павел Фукс принимал все меры для завершения строительства этого объекта, и на сегодняшний день он готов на 98%".

В августе 2020 года Фукс также стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве элитного поселка на Истре — "Резиденция Кристалл Истра". Как писали СМИ, Фукс вместе с партнером Бекболатом Бекеновым привлекли у клиентов $100 млн, но вложили в проект только $15 млн, а большую часть денег якобы вывели в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Сам Фукс в 2017 году отказался от российского гражданства.

Промышленник

Фукс описывал несколько причин переезда в Украину. Во-первых, распродав российские активы, он счел украинский рынок наиболее подходящим для инвестиций. "У меня было много денег. Здесь я увидел намного большие перспективы, чем в России", — объяснял Фукс. Второй причиной стало знакомство с Игорем Коломойским — после того как в 2014 году отношения между Москвой и Киевом испортились, дружба с украинским миллиардером начала привлекать к Фуксу внимание российских спецслужб.

В 2020 году украинский Forbes поместил Павла Фукса на 50 место в рейтинге богатейших бизнесменов страны с оценкой состояния в $155 млн. Украинские СМИ называют его собирателем нефтегазовых активов, ранее контролировавшихся людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Например, в 2017 году он якобы получил контроль над компанией "Голден Деррик" (в том же году была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа. До этого контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку. Сам Фукс отрицал покупку "Голден Деррик", но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий.

Еще одна компания, с которой связывают Фукса — "Укрнефтебурение", основным акционером которой выступает Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича. Сам бизнесмен говорил, что работает с "Укрнефтебурением". Еще один его актив — харьковская ТЭЦ-2 "Эсхар", купленная у депутата Верховной Рады Юлия Иоффе.

Фукс признает, что инвестирует в стрессовые активы. В 2017 году он купил у Внешэкономбанка компанию "Укррослизинг", перед которой у Киевского метрополитена был долг на 1,78 млрд гривен за поставленные в 2011-2013 годах 100 вагонов. Но вскоре продал эту компанию из-за "токсичности". Еще одной сделкой между Фуксом и ВЭБом могла быть покупка украинской "дочки" последнего – Проминвестбанка. Но сделка не состоялась, а в сентябре 2018 года Киевский суд арестовал акции банка в качестве компенсаций за активы, полученные Россией после аннексии Крыма.