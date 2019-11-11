Опыт будет полезен: украинские студенты посетили Роттердамский порт и терминал ЕМО

Тридцать талантливых украинских студентов во время визита в Нидерланды посетили Роттердамский порт и компанию ЕМО – самый большой сухогрузный терминал в Европе. Набраться опыта и пообщаться с ведущими специалистами отрасли смогли победители молодежного образовательного проекта "Морское дело 2019" от Фонда Бориса Колесникова.

В порту Роттердама студенты посетили терминалы и промышленную зону, районы Эемхавен, Ботлек, Европорт и насыпные территории Maasvlakte и Maasvlakte-2. Молодежь понаблюдала за погрузкой и разгрузкой контейнеров, за работой автоматической техники и встретилась с сотрудниками компании EMO – крупнейшего сухогрузного терминала в Европе.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Известно, что почти 95% грузов в мире доставляется морским путем, а 30% объема грузового морского транспорта идет через Роттердам. В порту Роттердама ежегодно швартуются более 30 000 морских судов и 120 000 судов внутреннего плавания, которые доставляют товары в глубь страны. За год через порт проходит более 450 млн тонн грузов и около 10 млн TEU-контейнеров. Таким количеством контейнеров можно дважды опоясать планету.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Площадь порта составляет 105 квадратных километров, что эквивалентно площади 19 000 футбольных полей. Юные моряки смогли погрузиться в профессиональную атмосферу, перенять передовой опыт, пройти практическое обучение и ознакомиться с последними достижениями и тенденциями глобальной морской отрасли.

Роттердам стал портом мирового значения после 1 870 года, когда был построен канал Ниуве Ватервех длиной 18 км с прямым выходом к морю.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Европорт был построен в устье канала 50 лет назад. Он принимает танкеры с осадкой до 23 метров, обслуживает нефтеперерабатывающие заводы и предприятия угольной и металлургической промышленности.

В Maasvlakte-2 студенты совершили часовую прогулку на катере. Проект Maasvlakte-2 увеличил портовую территорию на 2 000 гектаров. В Maasvlakte-2 находятся два самых современных контейнерных терминала, которые принимают крупнейшие контейнеровозы: APM Terminals Maasvlakte II и RWG. В его акватории суда длиной более 300 метров ожидают постановки к причалу либо перевалки сухих или наливных грузов.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

"В Роттердаме перефразировали поговорку "Все дороги ведут в Рим". Здесь говорят: "Все товары идут в Роттердам". Порт Роттердама – легендарное мегасооружение. Например, есть контейнеровозы, которые перевозят сотни тысяч тонн груза за раз. И только два порта в мире могут принимать такие суда. Один из них − порт Роттердама... Роттердам – действительно самый умный порт в мире", − рассказал студент Одесского мореходного колледжа рыбной промышленности им. А. Соляника (г. Одесса) Никита Романюк,

Терминал APM Terminals Maasvlakte-2 работает с апреля 2015 года и обеспечивает безопасное и бесперебойное соединение между сушей и морем.

Порт Роттердама доступен 24 часа в сутки и соединен с 1 000 портов по всему миру. Всего в порту и его окрестностях работает около 385 000 человек: от экипажей буксиров до создателей программ, управляющих транспортными потоками, от строителей кранов для разгрузки судов до поставщиков провизии на туристические катера.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

После экскурсии по территории порта студенты приехали в терминал компании EMO, крупнейший сухогрузный терминал в Европе. Отсюда 80% сухих сыпучих грузов транспортируется по железнодорожным путям или водным сетям в Германию. Помимо погрузки, разгрузки, хранения и перевалки различных сыпучих грузов, терминал ЕМО предлагает дополнительные услуги: сортировку, смешивание и промывку угля. Высокоавтоматизированный сухогрузный терминал ЕМО является уникальным по эксплуатационной гибкости и эффективности.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

Студент Одесского национального морского университета Святослав Древов отметил, что полученный во время экскурсии опыт будет очень полезен в развитии портов в Украине.

"Порт - самый технологичный в мире. Мы увидели масштабные погрузочные работы, в которых задействовано минимальное количество людей. Больше всего впечатлила автоматизированная техника. Работающие автономно подъемные краны дали повод задуматься о развитии Черноморского региона украинского побережья", – поделился впечатлениями студент.

В завершение этого насыщенного впечатлениями дня ребята посетили информационный центр Maasvlakte-2, где Фонд Бориса Колесникова организовал для них встречу со старшими коллегами, с которыми они оговорили перспективы развития мировой морской отрасли.

"Нам нужно полагаться только на собственные силы. Мы можем привлекать деньги со всего мира, но должны построить предприятия в Украине. Морские порты у нас есть, их нужно только модернизировать. Я верю в нашу молодежь. И, если власть обеспечит верховенство права и беспрекословное уважение к частной собственности, то деньги в страну придут. И за эти деньги будут созданы рабочие места для наших молодых специалистов с достойной зарплатой", – подчеркивает Президент Фонда Борис Колесников.

Студенты в порту Роттердама facebook.com/kolesnikovofficial

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