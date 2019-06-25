Свое жилье – не по карману? Украинцы разрушили популярный миф

Миф о том, что купить собственную квартиру среднестатистический украинец просто не сможет – разрушен. Сколько денег понадобится, чтобы наконец переехать со съемного жилья в собственную квартиру, читайте далее в историях людей, которые делятся собственным примером.

Если спросить кого-либо из инвесторов жилого комплекса "Пражский квартал", который находится в селе Петропавловская Борщаговка, в 5 минутах езды от Киева, о том, какой была первая причина, вызвавшая мысль"Хочу жить именно здесь" - подавляющее большинство из них ответят: парк. И не удивительно. Дома "Пражского квартала" просто утопают в зелени.

"В свое время я 10 лет работала риэлтором. Хорошо знаю загородную недвижимость и месторасположение различных объектов. Ни у одного из них нет рядом столь обустроенной и красивой зеленой зоны. И детских площадок под деревьями. Потому что если другие застройщики и высаживают какие-то деревца – тень они дадут лет через 5-7. А здесь уже можно с ребенком в тени спрятаться", - рассказывает Наталья, которая настолько влюбилась в "Пражский квартал", что приобрела здесь уже 5 квартир.

Кстати, как профессиональный строитель, Наталья отмечает высокое качество строительства. "Хорошие фасадные штукатурки, хорошего качества окна... Я все это пересматривала. Очень качественно построенные дома. Видно, что застройщик - компания BDHolding - относится с душой к своему творению. Не как-нибудь, чтобі через год оно облезло, нет. Чувствуется: здесь думают о том, чтобы эти дома радовали тех, кто в них будет жить", - объясняет женщина.

Придомовая территория плавно переходит в настоящий парк с озером, где предусмотрена большая зона для отдыха с мангалами, расположена спортплощадка и установлены теннисные столы. А прямо под подъездом устроена игровая зона с современными игровыми плоащдками и развивающим пространством для малышей, где они могут делать все, что им заблагорассудится – и абсолютно безопасно.

"Я очень долго выбирала, где бы хотела поселиться. Объездила, наверное, чуть ли не все окраины столицы. А потом друг пригласил меня в гости сюда, в Петропавловскую Борщаговку. И я поняла: жить хочу именно здесь – душа лежит к этому месту. После Киева, где куча машин, людей, сюда приезжаешь – и чувствуешь, насколько здесь уютно. Наш комплекс находится в парковой зоне, машины отсюда ездят далеко – поэтому здесь очень хорошо. А воздух какой шикарный! Заезжаешь – и тебе хочется дышать полной грудью", - делится эмоциями еще одна инвестор, Валентина, которая сейчас с нетерпением ждет завершения возведения своего дома.

Важно, что вся эта красота – совсем рядом со столицей. 5 минут на собственном авто – и вы в Киеве. Не имеете автомобиля? Не беда. До метро можно подъехать на маршрутке, курсирующей от ЖК до метро "Академгородок", дорога к которому занимает не более 10 минут.

Впрочем, если вам не нужно ездить в столицу по делам – необходимые покупки можно сделать прямо в Петропавловской Борщаговке, где есть все, что нужно для комфортной жизни. Особенно понравится здесь семьям с детьми, потому что кроме современных европейских игровых зон поблизости есть несколько детсадов, школа и различные развивающие кружки.

При этом, и взрослые, и маленькие жители "Пражского квартала" находятся в полной безопасности. "Один из больших плюсов – комплекс будет закрытым. Доступ посторонних людей ограничен. Установлено видеонаблюдение. Там уже охрана стоит. Ребята очень ответственные – мы уже с ними познакомились немного, убедились", - рассказывает Валентина.

А вот ее тезку, которая уже живет в соседнем доме, кроме охраны, поразила до мелочей продуманная планировка территории. "Понравилось, что жилой комплекс построен не кварталом, а как отдельные дома. Поэтому здесь очень тихо и уютно. Для нашей семьи очень важно, что здесь мало машин, других крупных застроек. Выглядывая в окно, ты видишь не соседний дом, а природу. Потому что здесь с одной стороны частный сектор, с другой – парк. И наши дома", - говорит женщина.

Огромный плюс "Пражского квартала" - стоимость жилья. Наталья обращает внимание, что это – удачная инвестиция. Цена квадратного метра здесь стартует от 12 804 грн.

При этом, застройщик BD Holding предлагает выгодные условия рассрочки – до 18 месяцев при первоначальном взносе от 135 550 грн. В таком случае ежемесячно платить придется от 11 500 гривен.

Если же инвестор платит сразу полную сумму – ему делают скидку в размере 3% от стоимости квартиры. Так можно сэкономить до 25 тыс. гривен.

Еще одна фишка "Пражского квартала" - #минихата. Под этим ярким названием скрываются смарт-квартиры площадью от 25 кв м. Именно в такой поселился сын Натальи. "Сын сейчас заканчивает там ремонт. Совсем скоро он со своей девушкой туда переедут, чтобы жить. Квартирка небольшая, 26 метров всего, но очень удобная. Небольшой размер площади позволяет ее содержать– и чувствовать себя при этом комфортно финансово. А для молодой семьи это очень важно", - рассказывает женщина.

Стоимость такой #минихаты стартует от 326 502 гривен. С учетом возможности оформить рассрочку – вполне доступно и для молодежи, и для пожилых людей. Если семья большая – стоит присмотреться к двухкомнатным квартирам, минимальная цена которых - от 580 021 грн.

Наталья планирует свои квартиры сдавать. И уверена: благодаря расположению, замечательном планированию и парка, посреди которого вырос "Пражский квартал" - ее инвестиции очень быстро окупятся, поскольку прогнозирует высокий спрос на аренду жилья в этом месте. Если же вы планируете приобрести собственное жилье, а не снимать – поспешите. Сейчас уже сдано и заселено 8 домов первой очереди, еще в двух, которые достраиваются, все квартиры уже раскуплены. Свободные квартиры пока остаются лишь в последнем из 11 домов проекта.

И кто знает – возможно, одна из них – ваша?

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