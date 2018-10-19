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МирСпорт

/Новости экономики

Как повысят пенсии и пересчитают зарплаты: что приняла Рада

40.1тЧитать материал на украинском

В Украине прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн. Традиционно индексацию проведут в июле и декабре. Также поднимут и минимальные пенсии: вначале следующего года украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн, а под конец года размер минимальной пенсии составит уже 1624 грн.

Об этом говорится в проекте бюджета страны на 2019 год, который Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении, говорится в материале OBOZREVATEL. Еще одно важное нововведение – новый метод повышения пенсий.

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На это понадобится по предварительным оценкам около 20 млрд грн. В эту сумму входит и повышение военных пенсий, и перерасчет всех выплат с учетом роста средних зарплат в Украине.

К слову, динамика ВПП в 2019-м составит 3%. А вот доходная часть бюджета увеличится более чем на 11%. Основную часть дополнительных средств планируют получить за счет более высоких отчислений НДС и повышения акцизных ставок. Как известно, постепенно растут ставки, например, на табачные изделия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины еще 15 сентября внес в Верховную Раду проект госбюджета-2019.

Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Объект
бюджет
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Клін Олекс
Клін Олекс
Знову бюджет ім.Шарікова. Основна увага - усе "мінімальне". Ще 5 років тому назад я вважав свою пенсію, на яку працював 43 роки, пристойною, а вона стрімко наближається до мінімальної. Настає зрівнялівка зубожілих. Ніяких інвестицій, ніякого розвитку, оновлення чи модернізації виробництва, ніяких нових ринків, товарів, послуг, технологій, робочих місць. Підвищення акцізів - удар по всіх, навіть по тих, у кого немає авто, хто не п'є алкоголю і не палить.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы а вам не мерзко жить по собачьи?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Andreevski Andrey, По собачьи-это когда страшно детей в школу вести или коледж,но вам же не мерзко
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Andreevski Andrey, свынам по собачи это за счастье, в свинарнике хозяин могет ине покормить, а того и глядишь на убой отправить. А тут красота (с безвизом) бегай где хош, жри с помойки, никто и слова не скажет
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