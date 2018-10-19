Как повысят пенсии и пересчитают зарплаты: что приняла Рада

В Украине прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн. Традиционно индексацию проведут в июле и декабре. Также поднимут и минимальные пенсии: вначале следующего года украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не меньше 1497 грн, а под конец года размер минимальной пенсии составит уже 1624 грн.

Об этом говорится в проекте бюджета страны на 2019 год, который Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении, говорится в материале OBOZREVATEL. Еще одно важное нововведение – новый метод повышения пенсий.

На это понадобится по предварительным оценкам около 20 млрд грн. В эту сумму входит и повышение военных пенсий, и перерасчет всех выплат с учетом роста средних зарплат в Украине.

К слову, динамика ВПП в 2019-м составит 3%. А вот доходная часть бюджета увеличится более чем на 11%. Основную часть дополнительных средств планируют получить за счет более высоких отчислений НДС и повышения акцизных ставок. Как известно, постепенно растут ставки, например, на табачные изделия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины еще 15 сентября внес в Верховную Раду проект госбюджета-2019.