В Украине упростили получение пособия по безработице: появились подробности решения

В Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления в центре занятости и выплаты назначат с этого же дня.

Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Пособие по безработице

"При предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы. Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение семи дней посещать собеседования с работодателями", - сказано в сообщении.

Кроме того, зарегистрированным безработным предоставляется право не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней, так как коммуникация с работниками службы занятости будет происходить дистанционно - по телефону, электронной почте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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